Image: Hallelujah Inc.

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

移動時のラクさと収納力が特長のリュックですが、どうしても底面に荷物がたまってしまって、取り出しや整理整頓が難しいと感じたことはありませんか？

Image: Hallelujah Inc.

伸縮自在のジャバラ式を採用した収納搭載スマートレザーリュック「Bellows」は、厚み5cmのスリムなボディが収納量によって段階的に拡張。

15インチのノートパソコンやA4サイズの書類から、旅行の着替えまでたっぷり収まる大容量バッグとして活用できます。

この「Bellows」の独自構造の使い心地を紐解いていきましょう。

伸縮自在でフレキシブルな収納力

Image: Hallelujah Inc.

「Bellows」の最大の特長は、フレキシブルな収納力、および自然と身につく整理整頓力にあります。

伸縮自在のジャバラ式収納が、荷物の量に合わせて拡張。スリムなのに大容量という、一見矛盾した機能性を提供しているんです。

Image: Hallelujah Inc.

ムダなスペースを生まないジャバラ式収納に加え、リュック内の収納ポケットを左右で反転させて配置することで厚みを分散。

デッドスペースを有効活用する収納レイアウトにより、誰もが自然と整理整頓ができる仕組みになっています。

Image: Hallelujah Inc.

パソコン、タブレット、A4書類、ペットボトル…といった、必要なモノがあるべき所に収まる「Bellows」なら、リュック派にとっての永遠の悩み、目当てのモノがなかなか取り出せない問題もあっさり解消です。

誰でも整理 収納 のプロになれる、レザースマートリュック＜Bellows＞ 15,110円 【数量限定 20%OFF】Bellows お好きなカラー1点 商品をチェックする

随所に備わった、日常使いに嬉しい便利機能

「Bellows」は、日常使いに嬉しい便利な機能も満載です。

Image: Hallelujah Inc.

例えば、底面に搭載のICカード収納ポケット。この機能のおかげで、改札を通る際には底面をリーダーに近づければOK。わざわざリュックの中からカードを取り出す必要はありません。

Image: Hallelujah Inc.

また、背面に搭載の2層ポケットは、リュックを背負ったままサッと取り出せる設計で、財布やカードケースなどの貴重品を入れておきたいです。

Image: Hallelujah Inc.

さらには、伸ばして使用できるキーストラップ付き。家の鍵を探す時間を短縮できます。

経年変化を楽しめる革は、背負い心地もやさしい

Image: Hallelujah Inc. 左：新品の革、 右：1年半使用した革

「Bellows」は、スタイリッシュなルックスも大きな魅力。柔らかく上品な色合いの本革素材を使用し、長く付き合うほどに質感の深みが増すのを楽しめます。

Image: Hallelujah Inc.

また、肩にかかる荷重が肩紐幅全体にかかるよう設計されたスリムストラップは、実際の荷重以上の重みを感じたり、肩紐が肩に食い込んで痛みが生じるなどの事象が軽減。

Image: Hallelujah Inc.

何度もシミュレーションを行い、身体のラインにフィットさせるボディと軽いレザー素材、そして職人の手による丁寧な縫製により重さ軽減を実現しています。

Image: Hallelujah Inc.

使い勝手の良さにとことんこだわった「Bellows」。ユーザーに寄り添うやさしいリュックを、ぜひ仕事のお供にしてみてください。

本記事でご紹介しきれなかったリュックの魅力は以下のWebページより要チェックです。

Image: Hallelujah Inc

Source: CoSTORY