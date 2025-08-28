激しい首位攻防戦を繰り広げるドジャースで、投打にわたって活躍する大谷翔平（31）に思わぬ訴訟トラブルが持ち上がった。「とばっちりに過ぎない」との声も広がる中で、大谷の過去の仰天エピソードを思い出した人も……。

大谷はミスリードされた可能性がある

トラブルの舞台は、大谷が豪華別荘を建設中のハワイ島マウナケアにあるリゾート地だ。

在米スポーツジャーナリストが解説する。

「同地では総額2.4億ドル（約355億円）に上る高級住宅地開発プロジェクトが進んでいて、大谷は2023年に“広告塔”として事業者側と契約。今年8月8日にハワイ州の裁判所に提出された訴状の原告は、この開発事業に関わる不動産デベロッパーと不動産ブローカーの松本朋子氏です」

被告には、大谷と代理人のネズ・バレロ氏（62）の名前が記されているが、

「訴状によれば、バレロ氏が“大谷との契約撤回”をチラつかせてプロジェクトに介入し、原告との関係が悪化したといいます。彼の機嫌を損ねることを恐れた開発業者に松本氏らは解任され、よって“数百万ドルの利益を失った”として損害賠償を求めています」（同）

原告側の弁護士は「大谷はバレロからミスリードされた可能性がある」と米メディアに語り、不運だった面を否定していない。

“買えば大谷に会える”とセールストーク

開発中のエリアは東京ドーム約1.5倍に相当し、その広大な土地を14区画に分けて分譲。大谷はうち1区画を約25億円で購入した。

ハワイの日系不動産業者が話す。

「松本さんは、高額物件を扱うヤリ手のブローカーとして知られた存在です。ただ今回のプロジェクトに関しては“守秘義務違反に当たるのでは？”といった指摘が以前からされていました。彼女の会社のHPや宣伝資料に、建設予定地をバックにした大谷さんの写真などが多数掲載され、住所を容易に特定できるようになっていたからです」

現在は大半の写真が削除されているが、

「他にも“購入すれば大谷に会える”といったセールストークもしていたそうです。大谷さんの別荘は来年の完成に向けて基礎工事を終え、鉄筋を組み始めたところ。しかし他の区画については、いまだ半分以上が売れ残ったままです。焦った原告側の販売手法にバレロ氏がクレームを付けたのがトラブルの発端だといわれています」（同）

松本氏がオーナーを務める不動産販売会社に取材を申し込むと、

「コメントは差し控えます」

3年で3件のお金にまつわるトラブル

大谷は広告塔を務めた暗号資産取引所が22年に経営破綻した際、投資家から損害賠償を求める訴えを起こされた過去がある。

「訴訟の大半は請求棄却となりましたが、昨年には元通訳の水原一平による24億円を超える横領事件が起きました。わずか3年の間にお金にまつわる騒動がこれだけ続くのは、メジャーリーガーの中でも珍しい。“またか”と思ったファンも少なくありません」（メジャー研究家の友成那智氏）

一方でスポーツ紙の元日ハム担当記者が言うには、

「日ハム時代のチームメイトが“寮内の大谷の部屋に遊びに行ったら、埃をかぶったままの現金の束を見つけて驚いた”と話していたのを思い出しました。実際、日ハム関係者からは“お金に無頓着だからといって、全てを代理人任せにするのは危険だろう”と心配する声が上がっています」

大谷は、提訴を受け、「フィールドに集中したい」とコメントしている。

