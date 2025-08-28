Image: Shutterstock

抗生物質が効かない。薬剤耐性がある細菌、AMR（Antimicrobial Resistance）。

人類にとって危機となるAMRの感染状況をチェックし、必要に応じてできる限りスピーディに警告を出せるようにするにはどうすればいいか。ある研究チームが注目しているのが、飛行機の中のトイレです。

飛行機内の汚水タンク

AMRのある細菌はヒトの体に宿り、世界中へと広がる可能性があります。科学者の予想では、そうして世界中へと広がった細菌が、2050年までに現在のガンよりも多くの人の命を奪うことになる可能性もあるのだとか…。

ある国際研究チームが、AMRトラッキングの新たな方法を提案。飛行機内のタンクに貯められた汚水、乗客の排泄物をチェックするというものです。長距離フライトの汚水は微生物の足跡になると語る研究チーム。これをチェックすることで、AMRの動き、広がりをグローバルで追うインサイトを得られるといいます。

実際に飛行機汚水で検証

AMRのトラッキングが可能かどうか、研究チームは実際に飛行機内タンクの汚水で検証。

9カ国からオーストラリアに向けて出発した44のフライトから、汚水サンプルを収集しました。その結果、9つの危険な病原体を発見。その中には、2つ以上の薬に耐性のあるAMRもありました。

AMRの遺伝子や抗生物質抵抗性遺伝子の概要を調べた結果、抗生物質に耐性のある細菌を17のフライトから発見。調査当時、これらの細菌はオーストラリア都市部の下水からは検出されておらず、つまり海外旅行をした人を介して国内に入っていることがわかりました。また、44のフライトすべてで、危険な9つの細菌のうち5つが発見されました。

インド発のフライトが18便、イギリスからが14便、ドイツが6便、フランス、UAE、トルコ、南アフリカ、日本、インドネシアからがそれぞれ1便。南オーストラリア大学の微生物学者で論文共同執筆者であるNcholas Ashbolt氏によれば、アジア、特にインドからのフライトで、欧州より多くのAMRを発見。これは抗生物質の使用状況や水の衛生状況、汚染環境などの公的衛生が関係している可能性があるといいます。

研究論文のメイン執筆者である中国の厦門大学のYawen Liu氏は、 AMR拡大の最大経路は海外旅行だとし、飛行機の汚水をモニタリングすることで、地域の環境に異変がでるまえにAMRを感知できると、この方法に自信を見せています。

また、研究チームの一員で、オーストラリア連邦科学産業研究機構のWarish Ahmed氏は、体内への検査を必要とせずコストパフォーマンスも非常に高いとアピール。

コロナパンデミック時にも、飛行機の汚水からサンプルが収集されました。一方で、飛行機汚水チェックによる病原菌トラッキングは、乗客の構成によって影響を受ける可能性もあるという声も。

Ahmed氏はこう語っています。

「AMRによって、2050年までに世界中で3900万人が死亡するリスクがあります。革新的な監視ツールが早急に必要なのです。 飛行機の汚水モニタリングは、既存の公衆衛生システムを補完し、あらたなAMR菌の脅威を初期段階で警告できるかもしれません」

研究論文はMicrobiology Spectrumにて公開されています。

Source: UNISA