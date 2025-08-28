こちらは、2025年8月14日にISS＝国際宇宙ステーションで撮影された画像。中央に写っているのはロシアの補給船「Progress（プログレス）MS-30」で、左下に写っているISSロシア区画のサービスモジュール「Zvezda（ズベズダ）」に係留されています。

【▲ ISSのリブースト（軌道上昇）を行うロシアの補給船「Progress（プログレス）MS-30」。2025年8月14日撮影（Credit: NASA）】

Progressの後方には黄色っぽい輝きが見えていますが、これはISSのリブースト（軌道上昇）を行うために噴射されたエンジンの燃焼ガスです。

ロシアの国営宇宙企業Roscosmos（ロスコスモス）によると、この日、ISSではProgress MS-30のエンジンが647.3秒間噴射され、ISSの高度は1.7km上昇して416.7kmになりました。NASA＝アメリカ航空宇宙局によると、このリブーストは2025年9月に打ち上げが予定されている「Progress MS-32」の到着に備えて実施されたということです。

ISSをはじめ、地球を周回する人工衛星や宇宙ステーションはわずかな大気の抵抗によって少しずつ減速し、高度が下がってしまいます。そこで、ISSでは補給船のエンジンを使用して速度を回復し、高度を上昇させるためのリブーストが度々行われています。

【▲ 2025年8月14日時点でISSに係留中の宇宙船と補給船を示したCGイメージ。Progress MS-30（NASAでの呼称はProgress 91）は向かって右側、ISSの後端に係留されている（Credit: NASA）】

ISSのリブーストはかつてアメリカの「Space Shuttle（スペースシャトル）」やヨーロッパの補給船「ATV」を使って行われたこともありますが、これらの退役以後は長らくProgressが担ってきました。

最近ではアメリカの補給船「Cygnus（シグナス）」でもリブーストが行われるようになった他に、同じくアメリカの補給船「Cargo Dragon（カーゴドラゴン）」による試験的なリブーストも行われています。

2025年8月25日にISSに到着した「CRS-33」ミッションのCargo Dragonは機体後部のトランクに独立した推進システムを搭載しており、2025年9月以降に複数回の実証試験が行われる予定です。

【▲ ISSのリブースト（軌道上昇）を行う補給船「Cygnus（シグナス）運用20号機」。2024年5月24日撮影（Credit: NASA）】

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

参考文献・出典NASA - The Progress 91 resupply ship fires its thrusters to reboost the International Space StationRoscosmos (Telegram)