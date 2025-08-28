◆米大リーグ ドジャース―レッズ（２７日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、今季最長１３連戦の最終戦となる本拠地・レッズ戦に「１番・投手」で先発し、今季１１登板目で最長で最多の５回８７球を投げて、２安打１失点で、今季初勝利でエンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）のジャイアンツ戦以来７４９日ぶりとなる勝利投手の権利をつかんだ。

７月３０日（同３１日）以来、今季２度目となるレッズ戦登板。同試合ではデラクルス、ラックスらに安打を浴びて４回途中５安打２失点で、右でん部をつって降板した。この日の初回は、先頭のフリードルに初球の直球をはじき返されて左前安打を許したが、マルテ、デラクルスから２者連続空振り三振を奪うなど、今季はこれまであまり使っていなかったカーブを多く使って後続を抑えて無失点で切り抜けた。

１回裏先頭の１打席目は先発左腕・ロドロから逆方向にはじき返したが左飛。２回のマウンドは、先頭の元同僚・ラックスから空振り三振を奪ったが、２四球と２暴投で１死二、三塁のピンチを迎えた。それでもＫ・ヘイズから１００・３マイル（約１６１・４キロ）で空振り三振を奪うなど、２者連続三振で切り抜けた。だが、両軍無得点の３回には、１死からマルテに初球のカットボールを捉えられて１１号ソロを左中間席に被弾。甘く入った失投を捉えられて先取点を与えた。

４回も先頭のラックスからカーブで空振り三振。６日（同７日）の本拠地・カージナルス戦に並んで今季最多の１試合８奪三振となった。その後の打者も抑えて、この試合で初めて３者凡退で抑えた。４回裏先頭の２打席目は、右前安打でチーム初安打。Ｔ・ヘルナンデス、パヘスが２者連続で右前にポトリと落ちるラッキーな安打で１死満塁のチャンスを作ると、Ｅ・ヘルナンデスが中前へ逆転の２点適時打を放って試合をひっくり返した。さらに２死満塁でラッシングも中前へ２点適時打を放ってリードを３点に広げた。５回には１死でマクレーンから空振り三振を奪って今季最多９Ｋとなり、３者凡退で抑えた。

大谷は前回登板２０日（同２１日）の敵地・ロッキーズ戦では、メジャー通算１０００試合目の出場という節目の一戦に投打の二刀流で出場も、自己ワーストタイ被安打９、４回５失点で今季初黒星。４回に右太ももに打球が直撃するアクシデントに見舞われ、マウンドには立ち続けたが、８回に代打が送られて途中交代した。

右脚への影響はなく、翌２１日（同２２日）こそ予定されていた休養日のため欠場したが、その後も打者として出場。前日２６日（同２７日）は本拠地・レッズ戦に「１番・指名打者」でフル出場し、７試合ぶりのタイムリー安打を放つなど、４打数１安打１打点でチームを３連勝に導いた。チームは単独首位を堅守した。試合前にパドレスが敗れたため地区優勝へのマジックは「２７」となった。

この日は昨年達成した「５０―５０」を記念した今季３度目のボブルヘッド人形の配布日。ボブルヘッド人形が来場者に配布された試合では、昨年８月２８日のオリオールズ戦ではデコピンの始球式を成功させ、先頭打者本塁打。今年４月２日のブレーブス戦ではサヨナラ弾、５月１５日のアスレチックス戦では２打席連続連発など、３度続けてドラマを演出している。プレーボール５時間前ですでに約５０人が列を作っていた。