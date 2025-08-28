【ラグビー】日本代表 ＰＮＣ初戦、カナダ戦の登録２３人発表 ゲーム主将は２３歳のディアンズ 佐藤、広瀬らが初キャップへ
日本ラグビー協会は２８日、「パシフィックネーションズカップ２０２５」でカナダ戦（３０日、ユアスタ）に臨む日本代表の登録メンバーを発表した。７月のウェールズ戦で主将を務めたＦＷリーチ・マイケル（ＢＬ東京）が不在の中、新主将にはロックのワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京）がゲーム主将として登録された。
ディアンズは、この試合には出場しないフッカー原田衛との共同キャプテン。カナダ戦のフッカーは、２３歳の江良颯（東京ベイ）、２２歳の佐藤健次（埼玉）と若いメンバーが名を連ねた。ＣＴＢチャーリー・ローレンス（相模原）、プロップ小林賢太（東京ＳＧ）、ＣＴＢ広瀬雄也（東京ベイ）が出場すれば初キャップ。日本は昨季ＰＮＣの１次リーグ初戦でもカナダと戦い、５５―２８で勝利している。
◆日本代表登録選手
【ＦＷ】
木村 星南（ＢＬ東京、１）
江良 颯（東京ベイ、１）
竹内 柊平（東京ＳＧ、１５）
ワイサケ・ララトゥブア（神戸、２）
ワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京、２３）
ベン・ガンター（埼玉、１１）
下川 甲嗣（東京ＳＧ、１４）
ファカタヴァ・アマト（ＢＲ東京、１４）
【ＢＫ】
藤原 忍（東京ベイ、１２）
李 承信（神戸、２０）
マロ・ツイタマ（静岡、８）
チャーリー・ローレンス（相模原、―）
ディラン・ライリー（埼玉、３０）
石田 吉平（横浜、２）
サム・グリーン（静岡、１）
【控え】
佐藤 健次（埼玉、―）
小林 賢太（東京ＳＧ、―）
為房慶次朗（東京ベイ、１１）
ティエナン・コストリー（神戸、６）
マキシ・ファウルア（東京ベイ、１６）
福田 健太（東京ＳＧ、１）
広瀬 雄也（東京ベイ、―）
長田 智希（埼玉、１７）