日本ラグビー協会は２８日、「パシフィックネーションズカップ２０２５」でカナダ戦（３０日、ユアスタ）に臨む日本代表の登録メンバーを発表した。７月のウェールズ戦で主将を務めたＦＷリーチ・マイケル（ＢＬ東京）が不在の中、新主将にはロックのワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京）がゲーム主将として登録された。

ディアンズは、この試合には出場しないフッカー原田衛との共同キャプテン。カナダ戦のフッカーは、２３歳の江良颯（東京ベイ）、２２歳の佐藤健次（埼玉）と若いメンバーが名を連ねた。ＣＴＢチャーリー・ローレンス（相模原）、プロップ小林賢太（東京ＳＧ）、ＣＴＢ広瀬雄也（東京ベイ）が出場すれば初キャップ。日本は昨季ＰＮＣの１次リーグ初戦でもカナダと戦い、５５―２８で勝利している。

◆日本代表登録選手

【ＦＷ】

木村 星南（ＢＬ東京、１）

江良 颯（東京ベイ、１）

竹内 柊平（東京ＳＧ、１５）

ワイサケ・ララトゥブア（神戸、２）

ワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京、２３）

ベン・ガンター（埼玉、１１）

下川 甲嗣（東京ＳＧ、１４）

ファカタヴァ・アマト（ＢＲ東京、１４）

【ＢＫ】

藤原 忍（東京ベイ、１２）

李 承信（神戸、２０）

マロ・ツイタマ（静岡、８）

チャーリー・ローレンス（相模原、―）

ディラン・ライリー（埼玉、３０）

石田 吉平（横浜、２）

サム・グリーン（静岡、１）

【控え】

佐藤 健次（埼玉、―）

小林 賢太（東京ＳＧ、―）

為房慶次朗（東京ベイ、１１）

ティエナン・コストリー（神戸、６）

マキシ・ファウルア（東京ベイ、１６）

福田 健太（東京ＳＧ、１）

広瀬 雄也（東京ベイ、―）

長田 智希（埼玉、１７）