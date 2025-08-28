新婚の元AKB48加藤玲奈、水着で美スタイル披露 ハワイのビーチで撮影「よーく見ると…」
【モデルプレス＝2025/08/28】元AKB48の加藤玲奈が27日、自身のInstagramを更新。ハワイ・ラニカイビーチでの抜群のスタイルが際立つ水着姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】元AKB48加藤玲奈「写真撮る前に波に襲われた」砂のついた水着ショット
加藤は「嘘みたいな海」とハワイ・ラニカイビーチでの様子を公開。写真では黒の水着姿でエメラルドグリーンの美しい海を背景にポーズを取る姿が写されており、透明度の高い海と青い空が広がる絶景の中での1枚となっている。ストーリーズでは同写真とともに「よーく見ると水着が砂で汚れてるんだけど 写真撮る前に波に襲われた笑」とユーモアを交えて紹介している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美しい」「海が綺麗」「素敵な夏ですね」「羨ましい」「可愛い」といった声が上がっている。
加藤は、8月8日にかねてより交際していた一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元AKB48加藤玲奈「写真撮る前に波に襲われた」砂のついた水着ショット
◆加藤玲奈、ハワイで水着姿披露
加藤は「嘘みたいな海」とハワイ・ラニカイビーチでの様子を公開。写真では黒の水着姿でエメラルドグリーンの美しい海を背景にポーズを取る姿が写されており、透明度の高い海と青い空が広がる絶景の中での1枚となっている。ストーリーズでは同写真とともに「よーく見ると水着が砂で汚れてるんだけど 写真撮る前に波に襲われた笑」とユーモアを交えて紹介している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美しい」「海が綺麗」「素敵な夏ですね」「羨ましい」「可愛い」といった声が上がっている。
加藤は、8月8日にかねてより交際していた一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】