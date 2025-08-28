ONSENSE（提供写真）

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/28】がんばりすぎない、ぬくぬく系“バスタイムポップス”を届ける、メンズグループ・ONSENSE（オンセンス）がデビューする。8月29日にデビューシングル「YUAKE」を配信リリースする。

【写真】よしあきら所属・新メンズグループが誕生

◆アソビシステム×ツインプラネットが共同で担当・新メンズグループONSENSE誕生


本グループのクリエイティブおよびマネジメントは、アソビシステムとTWIN PLANET＜ツインプラネット＞が共同で担当する。きゃりーぱみゅぱみゅやアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」など、日本のポップカルチャーを牽引する多数のアーティストのプロデュースを手掛けるアソビシステムのクリエイティブ力、また、タレントからモデル・俳優・アーティストまでオールジャンルで活躍する人材をマネジメントし、IPプロダクションとしてコンテンツマーケティング事業を幅広く展開してきたツインプラネットのノウハウをかけ合わせ、ONSENSEを日本発の新たなグローバルコンテンツとして打ち出す。

◆よしあき・宇佐卓真らも所属


ONSENSEは、『MEN’S YOAKE AUDITON 2024』にて選ばれた、アカリ（19）・エノモトタクヤ（20）・タマムラユウ（23）・イデアツキ（23）の4人と、モデルとして活動するヨシアキ（よしあき／25）、俳優として活動するウサタクマ（宇佐卓真／25）の6人によって結成。『MEN’S YOAKE AUDITON 2024』は、YOAKE entertainment＜ヨアケ エンターテイメント＞が展開するWeb3テクノロジーを活用したグローバルなエンターテインメントプロジェクトの一環として、2024年9月より開催された。

ONSENSEとは、日本のトラディショナルな要素である「温泉（ONSEN）」に、「センス（SENSE）」を組み合わせた造語。メンバーは「湯気のようにふわりと昇る音楽やテーマで世界の日常を包めたら」という思いのもと、等身大の自分や日々の感情を表現する。「毎日ちょっとヤなこと」や「なんかダメだなって思う日」がたくさんあっても、そんな自分も認めたり許したりしてあげながら、ぬくぬくとやっていく、というメッセージを、ポップスサウンドにのせて、温もりある“バスタイムポップス”として、日本だけでなく世界へマイペースに届ける。

9月6日に開催される『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』のステージにて、初パフォーマンスを行うことも決定した。

■ONSENSE コメント



はじめまして、ONSENSEです！ まだまだ未熟な僕たちですが、この度デビューすることが決定しました。 マイペースな僕らのきもちいい温度感でゆる〜く一生懸命やっていきますので、 応援してくださるみなさまにも一緒にぬくぬくしていただきたいです。 ちょうどいい湯加減で。

■ONSENSE メンバー プロフィール


◆アカリ（Akari）


2006年5月29日（19歳）
出身地：神奈川県
弱 点：めんどくさがり
好きな食べ物：蕎麦

◆エノモト タクヤ（Takuya Enomoto）



2005年2月27日（20歳）
出身地：埼玉県
弱 点：自転車漕ぐのが遅い
好きな食べ物：マグロとか

◆タマムラ ユウ（Yu Tamamura）



2002年7月4日（23歳）
出身地：三重県
弱 点：海で泳げない
好きな食べ物：プロテイン

◆イデ アツキ（Atsuki Ide）


2001年12月19日（23歳）
出身地：岡山県
弱 点：心配性
好きな食べ物：鴨肉

◆ウサ タクマ（Takuma Usa）


2000年4月11日（25歳）
出身地：福岡県
弱 点：知恵熱でがち
好きな食べ物：ぜんぶ

◆ヨシアキ（Yoshiaki）


2000年8月27日（25歳）
出身地：台北
弱 点：まだまだ泣き虫
好きな食べ物：パッタイ

【Not Sponsored 記事】