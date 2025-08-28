明石家さんま、新曲「さんま DE サンバ」発表 9月7日大阪・関西万博で初披露＆GRe4N BOYZが作詞作曲【コメント】
【モデルプレス＝2025/08/28】9月7日に開催される「さんま PEACEFUL PARK2025 ＠大阪・関西万博」に向けて、会場で初披露となるスペシャルな新曲「さんま DE サンバ」が発表された。作詞・作曲を担当したGRe4N BOYZ（グリーンボーイズ）のHIDE（ヒデ）ほか、歌唱に参加した芸人からコメントが寄せられた。
【写真】MISIA・和田アキ子ら描かれた「さんま PEACEFUL PARK2025」ポスター
◆新曲「さんま DE サンバ」発表
本楽曲は、作詞・作曲をGRe4N BOYZ、編曲を本間昭光が担当し、イベントを彩るにふさわしい、心躍るサンバのリズムが特徴。歌唱を担当したのは、明石家さんまを慕い、レギュラー番組での共演も多い、歌唱力に定評のある芸人たちで結成されたスペシャルユニット「さんまDEサンバオールスターズ」。メンバーはブラックマヨネーズ・小杉竜一、次長課長・河本準一、森三中・黒沢かずこ、EXIT。それぞれの個性が光る歌声で、楽曲にさらなる彩りを加えている。そして、HIDE（GRe4N BOYZ）たっての希望で、さんまに楽曲中の合いの手をリクエストしたところ、さんまがアドリブで歌唱したパートも収録された。
そのほか、歌唱に参加した芸人からもコメントが寄せられている。さらに、楽曲の発表と同時に、レコーディング風景を収めたMusicVideoも完成。8月28日よりショートバージョンが先行公開され、制作の裏側を垣間見ることができる。（modelpress編集部）
◆GRe4N BOYZ HIDEコメント
このたび、あの明石家さんまさんがとある年齢を軽々と飛び越えられまして…そんな折、さんまさんとご一緒させていただいた際になぜかメロディや言葉が生まれ、気づけばひとつの物語を描いてしまいました！！皆様！「ウソみたいでホンマの話」が沢山詰まってる歌です！もし真似できたなら、あなたの日常もちょっと踊り出すかも…？そんな、さんまさんをギュッと詰め込んでおります！毎日が日常！始めようサンバ！みんなでサンマ！今日もフレーフレー！！！
◆ブラックマヨネーズ・小杉竜一コメント
日本一芸人の多い吉本興業から「さんまDEサンバ」の歌唱芸人メンバーに選んでもらったので、芸人ではなく1人のシンガーとしてレコーディングさせてもらいました。このカッコいいブチ上がる曲を歌いこなせるかと緊張のレコーディングでしたが、OK連発だったので僕が天才かテクノロジー満載かのどちらかだと思います！「さんまPEACEFULPARK2025大阪・関西万博」成功祈ってます！！
◆次長課長・ 河本準一コメント
上手く歌おうとして最初のほう足が震えてましたが、ふと我に返り「あ、芸人やった。楽しく歌おう！」と決めてから心が落ち着きとても楽しく収録できました！自分の長所とさんまさんとの関係性をうまく出せたと思います。心から楽しめる歌になってます！
◆森三中・黒沢かずこコメント
全国民が知っている日本一のエンタメ男番組MCなのに、靴紐ほどけるさんまさんそして、HIDEさんのこの曲〜あっという間に笑顔になってしまう魔法の音楽で、ウキウキしますっ！あぁ、なんて幸せなんだ〜！
◆EXIT・りんたろー。コメント
BigSに対する想いとか、リスペクトをひとつひとつリリックに落とし込む事ができた。構想も入れると5年くらいか。この作品をようやく皆さんに届けられる事が本当に嬉しいです。とにかく生きろ！生きてるだけで丸儲けだからな！
◆EXIT・兼近大樹コメント
全力で歌い散らかしました、、、大阪ひっくり返る盛り上がりが脳裏に浮かびます。おたのしみにぃーーーー
