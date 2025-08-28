《ハワイで結婚式をしてきました 最高にかわうぃー花嫁と娘でした》

26日、純白のドレスに身を包んだ妻、そして愛娘の写真を自身のインスタグラムに投稿したのは、オリエンタルラジオの藤森慎吾（42）。

「藤森さんは’24年5月にTBSラジオ『パンサー向井の＃ふらっと』に生出演した際に結婚を発表。お相手は“一般女性”としていました。同年11月には自身がレギュラー出演する『王様のブランチ』（TBS系）で第1子となる娘さんの誕生を発表しています」（スポーツ紙記者）

結婚発表以降、藤森は度々、テレビ番組で家族ネタを披露していた。

「’24年8月放送の『人生最高レストラン』で妻との初デートの模様や付き合うまでの経緯を、“チャラ男”らしいクズエピソードを交えてネタにしていました。決定打となったのは今年8月24日に配信されたネットテレビABEMAの『GIRL or LADY シーズン2』ですね。藤森さんは奥さまの年齢が27歳だと初めて明かしたんです」（前出・スポーツ紙記者、以下同）

以前から藤森の相手は元タレントの女性ではないかと噂されていたのだが、この年齢初告白でネットは 《確定じゃん》 《ほぼ確定だったけど、やっぱり》 《彼女のプロフィール調べてみたら、27歳だった！ほぼ100％この人じゃん》と大騒ぎに。

そして、冒頭のウェディングフォトで妻の“顔出し”となったわけだ。

「藤森さんは今回投稿したウェディングフォトに、妻である“ミヅキ”さんのアカウントをタグ付け。それにより藤森さんの妻が、Amazon Prime Videoで配信された恋愛リアリティー番組『ラブ トランジット』シーズン2に出演していたミヅキさんであることが確定しました」

ちなみに、ミヅキさんのインスタグラムのアカウントは今回のタイミングで作られたものではない。

「『ラブ トランジット』シーズン2の配信終了後となる’24年9月から投稿が始まっています。これまでの投稿は藤森さんの存在を匂わすようなものはなく、夫と同じタイミングとなる今回、ミヅキさんのアカウントでも藤森さんの写真が初めて投稿されました」

そんななか、唐突の初“顔出し”。その意図は……。

「狙っていたのかどうかはわかりませんが、藤森さんがミヅキさんの情報を小出しにしたことでミヅキさんへの注目はかなり集まっていたと言えます。そして、“顔出し”したことでいくつかのネットニュースが取り上げ、一気に認知度も高まった。ミヅキさんのインスタのフォロワーも28日時点で14.5万人となかなかの数字です」（芸能記者）

テレビ番組の“ママタレ”枠への参入もあり得るとも。

「パッと浮かんだのは、『踊る！さんま御殿』（日テレ系）。ママタレや芸能人夫婦がゲスト出演する人気企画があるので、近いうちにミヅキさんへのオファーがあるのではないでしょうか。というのも、藤森さんは番組で“ミヅキさんの好きな芸能人は山崎邦正さんだ”と明かしており、バラエティ向きの性格だと想像できます」（前出・芸能記者、以下同）

テレビ出演で知名度を得たあとは……。

「5子の母であり、“史上最強のママタレ”とも呼ばれる元モーニング娘。の辻希美さんのようなカリスマYouTuberになる可能性はあると思いますよ。辻さんが2019年からスタートした『辻ちゃんネル』のチャンネル登録者数は28日時点で192万人。彼女が建てた“YouTube御殿”は3億円とも報じられています。藤森さんと夫婦でYouTuberとなれば、大きな話題になるはず」

“かわうぃー妻”はブレイク間近？