斎藤元彦知事「私的情報漏洩問題」で神戸地検が告発状を受理　専門家は「争点は容認、そそのかし」

前総務部長が情報漏洩したことは第三者委員会で認定済み

斎藤元彦兵庫県知事（47）に司直の手が伸びようとしている――。

８月18日に開かれた兵庫県議会総務常任委員会で、６月27日に『NHK党』立花孝志党首（58）のXに元県民局長のパソコンの中身としてフォルダーの写真がアップされていることを、

「知事に報告していたかどうか」

という質問が県の人事課長に対して飛び出した。

というのも、７月２日に開かれた定例記者会見で、Xのこの投稿に関して知事としての考えを問われると、斎藤知事は

「どういった投稿がされたっていうことは承知していない」

と答えている。人事課長は、

「日付は忘れたが報告はしている」

とし、そのうえで

「７月２日付でプラットフォームの事業者に対し有害情報の削除を申し出ている」

と答えた。

これはどういうことか。６月27日から７月２日まで５日間もある。人事課長は知事への報告を怠っていたのだろうか。７月２日付で事業者に投稿の削除を申し出ているわけだから、会見の前には斎藤知事の耳に届いていると思われるのだが……。

８月26日に開かれた定例会見では当然この件に関して記者から質問が出たが、斎藤知事の答えはこれまでの答弁以上に驚かされるものだった。記者から、

「７月２日の会見の前日に人事課長は、どの書き込みをどういう理由で削除するかを知事に説明したということだが、“承知していない”という回答は適切だったのか」

という質問が出た。斎藤知事の答えは、

「適切だったというふうに思ってますね」

だ。記者は

「説明されているのに承知していないはというのは矛盾していないか？」

と畳みかけたが、斎藤知事は、

「県保有情報の漏洩について報告は受けたが、具体的な内容は見ていない」

と言った。驚きを通り越して、さすがと言うしかない。

漏洩した情報の説明に当たって、どんな情報なのか具体的に説明しない部下もいないだろうし、どんな情報なのか聞かない上司もいないと思うが、斎藤知事は例外中の例外なのだろう。

毎回こんな調子だが、はたしてこれは逃げ切ることができるのか。

兵庫県議会総務常任委員会が開かれた２日後の８月20日、数々の疑惑がある斎藤知事をさらに追い詰めるような報道が飛び出した。

元県民局長の私的情報が漏洩した問題で、漏洩と漏洩を指示したのは地方公務員法（守秘義務）違反の疑いがあるとして、６月に斎藤知事、片山安孝・前副知事、井ノ本知明・前総務部長の３人に告発状が出されていたが、 このほど神戸地検が受理したと報じられたのだ。

井ノ本氏については、情報を漏洩したことが、県が設置した第三者調査委員会（以降・第三者委）によって認定されており、県も認めて本人に処分を下している。

地方公務員法に詳しい元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士に話を聞くと、

「地方公務員法34条にある守秘義務違反の疑いは濃厚です。違反した場合は１年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となっています。井ノ本氏の秘密漏洩に関しては県も認めて処分しているのでその通りの捜査結果が出れば刑事処分の可能性があります」

だが、ここで焦点となるのは前総務部長の守秘義務違反ではない。第三者委は、

〈漏洩は知事や前副知事の“指示”によって行われた可能性が高い〉

としていた。もちろん斎藤知事は否定しているが。

「ポイントは井ノ本氏が一人で勝手にやったことなのか、それとも知事や職場の上司の指示があって、それに従ってやったことなのか、これが大きな分かれ目になると思います。

それによって井ノ本氏自身について重い責任を問うのか、上司の指示でやむを得ない面もあったとなるのか、情状面・悪質性が変わってきます。もし指示があったとすれば、指示した側については地方公務員法62条が適用されることになります」（西脇弁護士）

地方公務員法62条には地方公務員による守秘義務違反などの違法行為について

〈企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する〉

とある。

前出の西脇弁護士によれば、

「斎藤知事の“指示”があったのなら、知事と総務部長の上下関係からすれば、この条文の『命じ』に当たると考えるのが普通。最低でも『そそのかした』になるはず。どちらにしても地方公務員法違反の可能性大です」

というが斎藤知事がそう簡単に認めるとは思えない。

適切な職務命令を発しなかったら『容認』

また第三者委の報告を受けて、片山元副知事は、

「私は別の職員から知事の指示があったと聞きましたが、知事は個別具体の指示をしたのではなく、議会根回しを包括的に了解したものと受け止める」

と反論している。さらに県幹部も

「誰とどのように情報共有をしておくというような具体的なことはなかった」

と、知事から『具体的な』指示はなかったと口をそろえているのだ。

この『具体的指示なし』で斎藤知事が逃げ切ることができるのか。この点について西脇弁護士は

「地方公務員法62条の対象は広い」

と指摘する。

「この条文では、違法行為を『故意にこれを容認』しただけでも処罰の対象になります。違法行為が行われることを知りながら上司が注意を促す程度にとどまり、適切な職務命令を発しなかったら『容認』となり、同罪になりうるのです」（同・西脇弁護士）

その上で斎藤知事の「逃げ切り」には疑問があるという。

「元県民局長の私的情報は、人事処分を通じて兵庫県当局も『秘密』であることを公認しています。その秘密を外部に『情報共有』することを『指示』『容認』したのならば、漏洩先を特定して指示しなくても『秘密の漏洩』に自分がかかわっていることは認識していると考えられます。したがって“指示”があったのなら地方公務員法62条違反と考えるのが自然ではないでしょうか」（同・西脇弁護士）

“難攻不落”と言われている斎藤知事だが、疑惑が解明されることはあるのか。捜査の進展が注目される――。

取材・文：佐々木博之（芸能ジャーナリスト）