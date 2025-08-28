「黒夢」や「SADS」でも活動したロックミュージシャンの清春（56）が、ABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。自身の楽曲が名作ドラマの主題歌に決まった経緯を明かした。

清春は1994年に「黒夢」としてメジャーデビュー。GLAYやL'Arc-en-Cielとともにカリスマ的人気を誇り、そのファッションセンスでも注目を浴びた。また2000年にリリースした「忘却の空」は、TBSの大人気ドラマ「池袋ウエストゲートパーク」（IWGP）の主題歌として大ヒット。当時50万枚以上の売り上げとなった。

同ドラマについて、レイザーラモンRGは「池袋の役所の人と仕事をしたんですけど」と切り出し、「一時期IWGPのせいでちょっと池袋の人口が減ったって」と“余談”を披露。「けど今はアニメの街でまたグッと盛り上がってる」と続けると、「かまいたち」の2人は「一大ブームだった」「カラーギャングがあれを真似してちょっと悪ぶってみたり」と口々に語り、懐かしい様子。濱家隆一は「ああいう時って池袋を歩いたら、“あっ清春さん！”みたいになるんですか？それとも“オイ”とか…」と質問した。

すると清春は「池袋ウエストゲートパークに行ったことがない」と告白。「僕岐阜なんで、池袋って遠くないですか？」と笑わせながら、「東京の住んでるところから池袋って遠いので、あんまり行ったことがなくて。そのお話が来た時に、IWGPって何だろうって」と振り返った。

そして「あの時はSADSだったんですけど、曲を聞かずしてタイアップを決めてくれたんですね」と説明。「普通はコンペとかがあって曲を出して決まるんですけど、あの時はBLANKEY JET CITYか黒夢かって。だから何でもいいって言われてて」と明かすと、共演者からは驚きの声が。

さらに「黒夢は解散しちゃってて、ブランキーは活動休止してたんで、次SADSでもうすぐ出ますよで、曲を聞かせずに決まった」と解説すると、山内健司は「それで忘却…！完璧な答えを出してる」と大興奮。清春は「あれが一番簡単に決まった。なかなかタイアップって決まりづらい」と語っていた。