女性7人組「FRUITS ZIPPER」などが所属する芸能事務所「アソビシステム」と、タレントの鈴木奈々（37）が所属する芸能事務所「TWIN PLANET」から、初のメンズグループ「ONSENSE（オンセンス）」がデビューすることが決まった。

「MEN’S YOAKE AUDITON 2024」にて選ばれた、アカリ（19）、エノモト タクヤ（20）、タマムラ ユウ（23）、イデ アツキ（23）の4人と、姉のミチとともにモデルとして活動しているヨシアキ（25）、俳優の宇佐卓真ことウサ タクマ（25）の6人で結成された。「ONSENSE」とは、日本のトラディショナルな要素である「温泉（ONSEN）」に、「センス（SENSE）」を組み合わせた造語。メンバーは「湯気のようにふわりと昇る音楽やテーマで 世界の日常を包めたら」という思いのもと、等身大の自分や日々の感情を表現し、がんばりすぎない、ぬくぬく系の“バスタイムポップス”を届ける。

早くも29日にデビューシングル「YUAKE」を配信リリース。同日20時にミュージックビデオが公開される。また、9月6日に開催される「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」のステージにて、初パフォーマンスを行うことが決定した。ONSENSEは「はじめまして、ONSENSEです！まだまだ未熟な僕たちですが、この度デビューすることが決定しました。マイペースな僕らのきもちいい温度感でゆる〜く一生懸命やっていきますので、応援してくださるみなさまにも一緒にぬくぬくしていただきたいです。ちょうどいい湯加減で」と、活動に向けてコメントしている。

グループのクリエイティブおよびマネジメントは、アソビシステムとTWIN PLANETが共同で担当。きゃりーぱみゅぱみゅやアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」など、日本のポップカルチャーを牽引する多数のアーティストのプロデュースを手掛けるアソビシステムのクリエイティブ力、また、タレントからモデル・俳優・アーティストまでオールジャンルで活躍する人材をマネジメントし、IPプロダクションとしてコンテンツマーケティング事業を幅広く展開してきたツインプラネットのノウハウをかけ合わせ、「ONSENSE」を日本発の新たなグローバルコンテンツとして打ち出していく。