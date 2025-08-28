◇プロ野球セ・リーグ 広島3ー2巨人（27日、マツダスタジアム）

「僕が聞いてたのはキャッチャーはああいうプレーの時はベースの前にいなくちゃいけないんじゃないですかとは確認したんですけど･･･」

試合終了後に約2分にわたり審判団と話し込んでいた巨人の阿部慎之助監督。その内容は本塁におけるコリジョンルールの確認でした。

問題のプレーは9回1アウト1、3塁で、リチャード選手がファーストへのゴロ。ファーストのモンテロ選手がベースを踏んだ後に、ホームに送球し、3塁ランナーの門脇誠選手がタッチアウトとなったもの。リプレイ検証をリクエストするも判定は覆らず、試合終了となりました。阿部監督はボールを持っていない會澤選手が、ベース前ではなくベースを挟むようにして立っていたが、問題ないのかと確認したそうです。

審判団からは「（プレーの）流れの中」でのものなので、と説明を受けた阿部監督。「でも、交錯してるからね、しっかりね。流れの中でああいうブロックはしていいんだなって思っちゃいますよね」と率直な感想を口にしました。

「流れの中ならあそこにいていいとなっちゃうから、そこはいかがですかと聞いたんだけど、流れの中ならなんでもいいというのが確認取れました」

コリジョンルールとは本塁でのクロスプレーによる選手の負傷を防ぐという趣旨で、NPBでは2016年から採用されたものです。ボールを持っていないときのキャッチャーは、走路をあけるためにホームベースの前にいることが原則とされています。

この試合の責任審判、山本貴則審判員は「本来は前に立たないといけない」と前置きした上で、「難しい判断だった。本塁があいてた、タイミングアウト。そこで判定した」と語りました。