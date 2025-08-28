マンUがまさかの敗退

イングランド1部マンチェスター・ユナイテッドは現地時間8月27日にカラバオカップ（リーグカップ）2回戦で4部のグリムズビー・タウンと対戦。

2-2でPK戦にもつれ込む接戦の末に敗れた。3つもカテゴリが下の相手に金星を献上する痛恨の黒星に現地メディアは「言い訳は通じない」と厳しい視線を送っている。

週末のリーグ戦からスタメン8人を入れ替えて試合に臨んだユナイテッドは前半22分、30分と立て続けに失点。後半に入り、途中投入のFWブライアン・エンベウモとDFハリー・マグワイアのゴールで追いついたものの、勝ち越しゴールは奪えず、2-2のまま試合はPK戦へと突入した。

そのPK戦は両チームともに1人ずつが失敗する展開で、5人目まででは決着がつかずにサドンデスへ。6人目以降は全員が決め続けて、キッカーは一巡する珍しい展開となった。すると13番目のキッカーとして登場したユナイテッドのエンベウモが2回目のキックを失敗。PKスコア12-11という壮絶な戦いを制したのはグリムズビーとなった。

英紙「ガーディアン」は「グリムズビーがマンチェスター・ユナイテッドに屈辱を与える」と見出しを打ち、“赤い悪魔”の敗退を「言い訳は通じない」「屈辱的な敗北」だと伝えていた。

プレミアリーグでも開幕2試合で1分1敗とスロースタートを切ったこともあり、ルベン・アモリム監督への逆風は強まっている。週末にはすぐにバーンリー戦が控えているが、ユナイテッドはこの苦境から立ち直ることができるのだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）