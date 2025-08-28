¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¥½¡¼¥¹¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡ª¡¡ÅìÀ¾¿Íµ¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¥·¥§¥Õ¤¬¿³ºº¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ë¹ç¤¦ÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤¹¤ì¤Ð"¤´Ë«ÈþÈÓ"¤Ë¤Ê¤ëÃíÌÜ¤ÎÂè£±°Ì¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï¡©¡ÚMBS¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡Ê¥µ¥¿¥×¥é¡Ë¡Û
¡¡À¤¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢ÆÈ¼«¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëMBS¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡×¤Î¡Ø¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡£MBSÀ¶¿åËãÜ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¥½¡¼¥¹¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£¤Ò¤¿¤¹¤é»î¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¡È¥µ¥¿¥×¥éÅª¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È£µ¡É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÅìÀ¾¿Íµ¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¥·¥§¥Õ¤¬¿³ºº¡¡¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤¬¤æ¤¨¤ËÆñ¤·¤¤¡×
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ËÏÂ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Â¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÁÍý¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¥½¡¼¥¹¡×11¼ïÎà¤òÈæ³Ó¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡¥½¡¼¥¹¤ÎËþÂÅÙ ¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ £¥Ñ¥¹¥¿¤È¤ÎÁêÀ ¤¥Ñ¥ó¤È¤ÎÁêÀ ¥±þÍÑÀ¡Ê¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¤ÎÌ£¡Ë ¤Î5¹àÌÜ¤Ç¡¢³Æ¹àÌÜ10ÅÀËþÅÀ¤Î¹ç·×ÅÀ¤ÇÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ì£¤Ë´Ø¤¹¤ë¹àÌÜ¤Î¿³ºº¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Æó»Ò¶ÌÀî¤Î¿Íµ¤¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ö¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¡¡¥¤¡¦¥ë¥ó¥¬¡×¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¡¦ËÙ¹¾½ã°ìÏº¤µ¤ó¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¡¦¥Ò¥í¡×¤ÇÎÁÍýÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÂçºå¡¦ËÌ¿·ÃÏ¤Ë¡ÖYUNiCO¡×¤ò¹½¤¨¤ë»³ËÜ½ß¤µ¤ó¤¬¶¨ÎÏ¡£
¡¡4Ç¯Ï¢Â³¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É°ì¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öºî¤ë¿Í¡¢¿©¤Ù¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¹¥¤ß¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥¹¥¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤¬¤æ¤¨¤ËÆñ¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤ä¸ÄÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¡Ö¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¥½¡¼¥¹¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£Çã¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥Ù¥¹¥È5¤È¤Ï¡ª¡©
¡Ú£µ°Ì¡ÛÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¹ñ»º¥Þ¥¤¥ï¥·¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª
¡¡Âè5°Ì¤Ï¡¢¥Ô¥¨¥È¥í¤Î¡ØÍÎÌÍ²°¥Ô¥¨¥È¥í ¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹ ÀäË¾¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¡Ù¡Ê1¿ÍÁ°¡¡ÀÇ¹þ378±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ï¹ñ»º¤Î¥Þ¥¤¥ï¥·¤ÎÂç¤¤Ê¿È¡¢¶Ì¤Í¤®¤Ê¤É¤Î¹áÌ£ÌîºÚ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ñºà¤ÎÎÌ¤¬°µÅÝÅª¡£¡Ö¶ñ¤ÎËþÂÅÙ¡×¤Ç¤Ï1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡Öµû¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌîºÚ¤Î´Å¤ß¤ÈÅâ¿É»Ò¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¡Ê»³ËÜ¤µ¤ó¡Ë¡¢¡Ö¥¤¥ï¥·¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬Á´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ËþÂÅÙ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊËÙ¹¾¤µ¤ó¡Ë¤È¥×¥í¤ÎÉ¾²Á¤â¾å¡¹¡£
¡¡2¿Í¤«¤é¤Ï¤½¤ó¤Ê¤¦¤ÞÌ£¤Î¶¯¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤ÏÇß¤òÆþ¤ì¤Æ¡Ö¥¤¥ï¥·¤ÎÇß¼Ñ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£ÊÑ¤òÄó°Æ¡£°ìÊý¡¢ËÙ¹¾¤µ¤ó¤Ïµû¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤¤¤¤Ç¼Æ¦¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¤Ë¤Î¤»¤Æ¥ì¥â¥ó¤ò¹Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Î©ÇÉ¤Ê°ìÉÊÎÁÍý¤Ë¡£
¡Ú£´°Ì¡Û½ë¤¤²Æ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¿É¤ß¤È¥ì¥â¥ó¤ÎÈé¤Î¶ì¤ß¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹
¡¡Âè4°Ì¤Ï¡¢µª¥Î¹ñ²°¤Î¡Ø¤¢¤¨¤ë¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹ ¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î ¥ì¥â¥ó&¥ª¥ê¡¼¥Ö¡Ù¡Ê3¿ÍÁ°¡¡ÀÇ¹þ430±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¹ñ»º¥ì¥â¥ó¤ÎÈé¤È²Ì½Á¤ò»È¤¤¡¢¹õ¥ª¥ê¡¼¥Ö¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë²Ã¤¨¤¿¥ì¥â¥óÉ÷Ì£¤Î¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¥½¡¼¥¹¡£¸åÌ£¤Ë¿É¤ß¡¢¥ì¥â¥ó¤ÎÈé¤Î¶ì¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¡Ö²Æ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡¡¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ¶¿å¥¢¥Ê¡Ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìÉÊ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¥½¡¼¥¹¤ÎÄêÈÖ¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¢¤ë¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¤ËÄ´Íý¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¥ì¥â¥ó¥°¥é¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¿æ¤¤¤¿¤´ÈÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×(ËÙ¹¾¤µ¤ó)¤È°Õ³°¤ÊÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡Ú3°Ì¡ÛËÜ¾ìÆî¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¡Ö¥ó¥É¥¥¥¤¥ä¡×¤Ë¥×¥í¶ÃØ³¡ª¡¡À¶¿å¥¢¥Ê¤â¤È¤ê¤³¤Ë¡ª
¡¡Âè3°Ì¤Ï¡¢ÁÏÌ£¿©ÉÊ¤Î¡ØÁÏÌ£¤¢¤¨¤ë¥Ï¥³¥Í¡¼¥¼ ¥ó¥É¥¥¥¤¥ä¤Î»Ý¤ß¤¢¤Õ¤ì¤ëÀäÉÊ¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¡Ù¡Ê2¿ÍÁ°¡¡ÀÇ¹þ278±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡Æî¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÅÁÅý¿©ºà¡Ö¥ó¥É¥¥¥¤¥ä¡×¤òºÎÍÑ¡£¥ó¥É¥¥¥¤¥ä¤È¤Ï¡¢ÆÚÆù¤ÈÅâ¿É»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Î¥µ¥é¥ß¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤µ¤ÈÆù¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ËÀ¶¿å¥¢¥Ê¤â¤È¤ê¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥ó¥É¥¥¥¤¥ä¤È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥ª¥¤¥ë¤¬Íí¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¾ìÆî¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤µ¤òºÆ¸½¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï»³ËÜ¤µ¤ó¤â¡Ö¥×¥í¤Î¼êË¡¡×¡¢ËÙ¹¾¤µ¤ó¤â¡Ö¿É¤ß¤Î¸ú¤«¤»Êý¤¬ÀäÌ¯¡×¤È¶ÃØ³¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÈæ³Ó¤·¤¿¡Ö±þÍÑÀ¡×¤Ç¤Ï¡¢ßÖ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¹á¤ê¤¬°ú¤Î©¤Á¡¢ÉôÌç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¡¢¥¨¥Ó¤ä¹¥¤ß¤ÎÌîºÚ¤ò¥½¡¼¥¹¤Ç¼Ñ¤ë¥¢¥Ò¡¼¥¸¥ç¡£¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯É÷Ì£¤È¥ó¥É¥¥¥¤¥ä¤Î¥³¥¯¤¬¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢Ì£ÉÕ¤±¤¤¤é¤º¤Ç¤ªÅ¹¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¡£
¡Ú2°Ì¡Û²¦Æ»¤ÎÌµ°õ¤Ï¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤¢¤¨¤Æ¤â¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¤Ë¤·¤Æ¤â¶Ã¤¤Î¤ª¤¤¤·¤µ
¡¡Âè2°Ì¤Ï¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¡Ø¤¢¤¨¤ë¤À¤±¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹ ¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¡Ù¡Ê2¿ÍÁ°¡¡ÀÇ¹þ250±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡¡¢¨9·î5Æü¤è¤êÃÍÃÊÊÑ¹¹Í½Äê¡Ë¡£
¡¡¸ÄÀÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â²¦Æ»¤Î¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥ª¥ê¡¼¥Ö¡¦¤Ê¤¿¤Í¡¦ÂçÆ¦¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥ª¥¤¥ë¡¢4¼ïÎà¤â¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤ò»È¤¤¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿±ü¿¼¤¤¤¦¤ÞÌ£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¶¿å¥¢¥Ê¤â¡Ö¤¢¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡©¡¡·ë¹½¡¢¾×·âÅª¤Ç¤¹¡×¡¢ËÙ¹¾¤µ¤ó¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ªÅ¹¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤è¡×¤È´¶¿´¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¤È¤ÎÁêÀ¡×¤Ç¤Ï¸«»ö1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥ó¤È¤ÎÁêÀ¡×¤âÎÉ¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ñ¥ó¤Ë¤Î¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤±¤Ð¤ª¤¤¤·¤¤¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¡£¤Þ¤¿¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö°Õ³°¤È¥Ñ¥»¥ê¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÀÄ¤ß¤¬¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡ÊËÙ¹¾¤µ¤ó¡Ë¡¢¡Ö¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤Î¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¡ÊÀ¶¿å¥¢¥Ê¡Ë¤È¹âÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú1°Ì¡ÛÆüËÜ¿Í¤Ë¹ç¤¦ÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ï¥¢¥ì¥ó¥¸¼«ºß¡ª¡¡¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡È¤´Ë«ÈþÈÓ¡É¤Ë
¡¡¤½¤·¤ÆÂè1°Ì¤Ï¡¢µ×À¤Ê¡¾¦Å¹¤Î¡Ø¤¤Î¤³¤È¤Á¤ê¤á¤ó¤¸¤ã¤³¤Î¤³¤¯»Ý¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¡Ù¡Ê3¡Á4¿ÍÁ°¡¡ÀÇ¹þ550±ß¡¡¢¨ÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡ÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤Ï¡¢¹ñ»º¤Î¤Á¤ê¤á¤ó¤¸¤ã¤³¤ÈÄ¹Ìî¸©»º¤Ö¤Ê¤·¤á¤¸¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤¦¤ÞÌ£¤Ë¡¢ßÖ¤á¶Ì¤Í¤®¤¬¥³¥¯¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤¿¥Õ¥é¥¤¥É¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤ÈÀ¸¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò¥À¥Ö¥ë¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¹á¤ê¤¬¤è¤ê¸ý¤ÎÃæ¤Ç¹¤¬¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÆÌý¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤Ë¡£±£¤·Ì£¤Ï¿®½£Ì£Á¹¡£¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¿Í¤Ë¹ç¤¦Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥ó¤È¤ÎÁêÀ¡×¤Ç¤â¡¢¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤ÎÀ¸¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£¤È¶ñºà¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬¥Ñ¥ó¼«ÂÎ¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢ÉôÌç1°Ì¤Ë¡£ÎäÅÛ¤ä¥Á¡¼¥º¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¤·¤Æ¤âOK¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤¢¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡È¤´Ë«ÈþÈÓ¡É¤Ë¤Ê¤ë¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¥½¡¼¥¹¤¬¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÌ£¤ÎÉ¾²Á¤Çº®Àï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤¬¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¥½¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤¿»þÃ»¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ê¢¨º£²ó¤ÏÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¥½¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¡Ë¡£
¡¡ËÙ¹¾¤µ¤ó¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎäÀ½Á°ºÚ¡£ÊÝÂ¸ÍÑÂÞ¤Ë·Ü¤â¤âÆù¤È¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¥½¡¼¥¹¤òÆþ¤ì¡¢Åò¤»¤ó¤Ç10Ê¬°Ê¾å²ÃÇ®¤·¤¿¸å¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤¹¤À¤±¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤ªÅ¹¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÀäÉÊ¤¬´°À®¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎäÀ½¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¡×¤Îºî¤êÊý¤òÅÁ¼ø¡£¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¥½¡¼¥¹¤È¤½¤¦¤á¤ó¤Ä¤æ40ml¡Ê¿å¤ÇÄ´À°¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤³¤ØÎä¤¿¤¤¤½¤¦¤á¤ó¤ÈÍñ²«¡¢Ê´¥Á¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î¹á¤ê¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ì»®¤Ë¡ª
¡¡¸ÄÀË¤«¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ÇÇã¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¥½¡¼¥¹¡×¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊMBS/TBS·Ï¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥×¥é¥¹¡×2025Ç¯8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤¢¤µ7»þ59Ê¬¡ÁÊüÁ÷¤è¤ê¡¡¢¨·ÇºÜ¤·¤¿²Á³Ê¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë