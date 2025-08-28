４部にさえ勝てず…マンUは今季も相当厳しい？ アモリム監督が惨事を語る「限界に近い。我々は完全に方向を見失っていた」
現地８月27日に開催されたカラバオカップ２回戦で、マンチェスター・ユナイテッドが４部のグリムズビーと敵地で対戦した。
昨季プレミアリーグ15位に沈んだ名門は22分、30分に失点して０−２で折り返した後、75分にブライアン・ムベウモ、89分にハリー・マグワイアがゴール。２−２の同点に追いつく意地を見せた。しかし、２巡目までもつれ込む壮絶なPK戦を11-12で落とし、３つカテゴリーが違う格下相手に屈辱の敗北を喫した。
「これが限界に近いと思う。何かを変えなければならない。ピッチに立っていた唯一のチーム、最強のチームが勝ったと思う。この日を乗り越えよう。今日の出来事は誰の目にも明らかだった。試合開始から全く強度がなく、我々は完全に方向を見失っていた。今は週末の試合に集中すべきだ。考える時間はその後にある」
次戦のバーンリー戦（プレミアリーグ第３節）まで中２日。反省するのは今じゃない。バーンリー戦後に突入する代表ウィーク期間中だ。英公共放送『BBC』によれば、昨季途中からユナイテッドを率いるルベン・アモリム監督はそう語った。
立て直しが期待され、解任されたエリク・テン・ハーフ監督（現レバークーゼン）の後任として就任しながら、調子は一向に上向かず。今季プレミアリーグ開幕節でアーセナルに０−１で敗れ、翌節のフルアム戦は１−１でドロー。そして今回の大金星献上だ。サポーターの我慢は限界に達している。アモリム監督は謝罪の言葉も口にした。
「これ以上答えはない。言葉さえ見つからない。ただサポーターに謝罪したい。心から、心から申し訳なく思っている。アーセナル戦では良いプレーを見せたし、フルアム戦では勝つべきだった。そして今、全てが厳しく監視されるこの重要な時期に、リーグカップでここに来て、あんなパフォーマンスを見せるなんて。選手たちは自分たちが望むこと、望まないことを、非常に明確に示したと思う」
バーンリー戦でも敗れるようなことがあれば...。アモリム政権は存亡の危機だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
