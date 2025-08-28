バレーボール女子の「世界選手権（2025世界バレー）」は27日、タイ・バンコクなどで6日目が行われ、世界ランキング4位の日本は、同8位で世界バレー3連覇を目指すセルビアと対戦。3ー1で勝利し、予選ラウンド3戦全勝の首位で決勝トーナメント進出を決めた。

第4セットでは主将の石川真佑がサービスエースを決めた際のある“珍プレー”が国内外で注目を集めた。



■石川はこの後連続サービスエースを決める

日本が2ー1と王手をかけた第4セット。8ー6とリードした場面で、石川がサーブを放つと対戦相手セルビアの26歳オポジット、ヴァニャ・ブキリッチの背中に直撃。日本の得点となった。ブキリッチは石川の強烈なサーブを避けようとするも間に合わず。実況は「OhーNooooooーーー!!」と絶叫し「ドッジボールみたいだ」と状況を伝えた。サーブを放った石川は、まさかの出来事に舌を出し、驚愕の表情を見せた。「Volleyball World」公式はSNSに動画を投稿。「石川のサーブをかわそうとしたが……ボールが『今日はダメだ、ブキリッチ』と言った」と、ボール視点でのユーモラスな表現で伝えた。この動画を見たファンからは「珍しいシーンだよねぇ」「真佑ちゃんもびっくり」「石川キャプテンは表情豊かやわ笑」「この石川選手の顔が最高すぎ」「国際試合でこんな事が起きるなんて、しばらく信じられなくて、思考が一瞬止まった」などの反応が寄せられている。なお、石川はこの後連続でサービスエースを決めて強豪セルビアを翻弄。予選ラウンド全勝に大きく貢献し、主将としてチームを牽引した。日本は29日から始まる決勝トーナメント初戦で、プールA2位通過のタイと対戦する。負けたら終わりの決勝トーナメントを勝ち進み、世界バレーで15年ぶりのメダル獲得なるか注目だ。





