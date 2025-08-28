サムスンの次期フラッグシップ最上位モデル「Galaxy S26 Ultra」は、現行のGalaxy S25 Ultraよりも角がさらに丸みを帯び、かつてのNoteシリーズのような直線的でシャープな印象から離れていくと報じられています。

↑直線的なデザインから離れていく。

Galaxy S24 Ultraは角が鋭く、手のひらに当たって痛いと感じるユーザーもいました。

現行のS25 Ultraでは角がやや丸くなりましたが、著名リーカーのIce Universe氏は、次期S26 Ultraはさらに滑らかなデザインに変わると言います。

また、S25 UltraはS24 Ultraの湾曲した側面を廃止し、フラットな形に切り替えたことで握りやすくなりました。この方向性がS26 Ultraでさらに改良されるかどうかはまだ不明。

画面サイズは6.89インチになると噂されており、S25 Ultraの6.86インチからわずかに大きくなる見込みです。

ただし、本体自体が大きくなるのではなく、ベゼルを狭めることで実現すると予想されています。

さらにIce Universe氏は、S26 Ultraではカメラ「アイランド」が復活すると述べています。

S25 Ultraでは背面カメラがフラットに配置されていますが、次期モデルではメイン・超広角・5倍望遠を一段高いユニットにまとめる設計が検討されているとのこと。

この変更は、強化されたメインカメラと望遠カメラに対応するためとみられています。

Source: Ice Universe (1), Ice Universe (2)

via: PhoneArena

