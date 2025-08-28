気象庁発表

【写真を見る】気温は平年より高く...東北地方の向こう3か月(9月～11月)の天候の見通しは 平均気温・降水量は？ 月別では？ 今後の東北・全国の天気も画像で 気象庁

■向こう３か月の天候の見通し 東北地方 （９月～１１月）

＜予報のポイント＞

・暖かい空気に覆われやすいため、向こう３か月の気温は高いでしょう。

＜向こう３か月の平均気温・降水量＞

・平均気温（向こう３か月）

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

・降水量 (向こう３か月）

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

■月別の天候

・東北日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。東北太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

・天気は数日の周期で変わるでしょう。

・東北日本海側では、平年と同様に曇りや雨または雪の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

■月別の平均気温・降水量

・平均気温９月

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

・平均気温１０月

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

・平均気温１１月

東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み

・降水量９月

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

・降水量１０月

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

・降水量１月

東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み

■今後の東北・全国の天気

