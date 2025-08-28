株式会社サイトロンジャパンは、自動導入・自動追尾機能を備えた天体望遠鏡のマウントと三脚のセット「Sky-Watcher フュージョン 120i」を8月28日（木）に発売した。

最大約12kgの機材を搭載できる、鏡筒の自動導入・追尾用マウント。鏡筒とのセットも用意する。

フュージョン 120i

付属のハンドコントローラーでの操作のほか、専用アプリをインストールしたスマートフォンやタブレットからの無線操作に対応する。

駆動部には、高度軸・方位軸ともに180枚のウォームギアを採用し、スムーズで正確な追従性を実現した。

電源は、内蔵の充電式リチウムバッテリーのほか、ACアダプターによる外部電源にも対応。

望遠鏡を取り付けるアリミゾは、幅狭（約45mm）と幅広（約75mm）に対応するデュアル仕様。市販の多くの鏡筒が取り付けられる。

三脚は2段式のステンレス製。アクセサリートレーが付属する。

フュージョン 120i-MAK150

コントローラー：SynScanハンドコントローラー データベース：約4万2,000個の天体データ（Messier、NGC、IC、SAO、Caldwell、二重星、変光星、固有名、惑星） 対応OS：iOS、Android、Windows、macOS 電源：DC12V～15V/2.8A 駆動：DCサーボモーター 三脚全高：約835～1,140mm 搭載可能重量：約12kg（鏡筒の形状により変動） 重量：約14.5kg（マウント部：約8.5kg、ステンレス三脚：約6kg） 付属品：ハンドコントローラー、ACアダプター 価格：17万3,250円

口径150mmのマクストフカセグレン式望遠鏡「SKYMAX150」とのセット。

SKYMAX150は、焦点距離1,800mmながら鏡筒長約400mmというコンパクトさを特徴とする鏡筒。大型の8×50直視型ファインダーを備え、光軸調整は3本ネジで行う。

特に月や惑星、球状星団などの高倍率観察向けで、CMOSカメラによる惑星撮像に最適だという。

鏡筒にはビクセン規格のアリガタプレートが直付けされており、多くの架台に装着できる。

光学形式：マクストフカセグレン式反射望遠鏡 有効口径：150mm 焦点距離：1,800mm 口径比：F12 極限等級：13.2等 鏡筒長：約445mm（50.8mmスリーブを含む） 鏡筒質量：約5kg（ファインダー、アイピース、天頂ミラーを除く） 接眼レンズスリーブ径：50.8mm（31.7mmアダプター付属） 付属品：8×50ファインダー、アイピースLET28mm、50.8mm 天頂ミラー 鏡筒重量：5.6kg（ファインダー、アイピースを含まず） 総重量：約21kg（ファインダー、アイピース、天頂ミラーを含む） 価格：29万9,750円