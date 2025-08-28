アソビシステムとツインプラネットが共同で手掛ける初のメンズグループ「ONSENSE（オンセンス）」が、8月29日にデビューシングル「YUAKE」を配信リリースし、同日20時にミュージックビデオを公開することが決定しました。

また、9月6日（土）に開催される「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」のステージにて初パフォーマンスを披露する予定です。



【写真を見る】【 ONSENSE（オンセンス） 】 「がんばりすぎない、ぬくぬく系」 アソビシステム × ツインプラネット 初の新メンズグループ がデビュー





ONSENSEは、日本のトラディショナルな要素である「温泉(ONSEN)」に「センス(SENSE)」を組み合わせた造語で、「湯気のようにふわりと昇る音楽やテーマで世界の日常を包めたら」という思いを込めています。彼らは「毎日ちょっとヤなこと」や「なんかダメだなって思う日」があっても、そんな自分を認めたり許したりしながら、ぬくぬくとやっていくというメッセージを、温もりある"バスタイムポップス"として届けます。

グループは、「MEN'S YOAKE AUDITON 2024」にて選ばれたアカリ（19歳）、エノモト タクヤ（20歳）、タマムラ ユウ（23歳）、イデ アツキ（23歳）の4人と、モデルとして活動するヨシアキ（25歳）、俳優として活動するウサ タクマ（25歳）の計6人で構成されています。







デビューシングル「YUAKE」は、新たな始まりや仲間との出会いが温もりある視点で描かれ、「自分たちのペースでゆっくりやっていこう」というメッセージが込められています。



ONSENSEは「はじめまして、ONSENSEです！まだまだ未熟な僕たちですが、この度デビューすることが決定しました。マイペースな僕らのきもちいい温度感でゆる〜く一生懸命やっていきますので、応援してくださるみなさまにも一緒にぬくぬくしていただきたいです。ちょうどいい湯加減で。」とコメントしています。

