¡¡¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ý¥ì¥Ã¥º¡×¡Ê£²£·Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï»Í²ó¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Ç¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡££·£´£¹Æü¤Ö¤ê¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¥ì¥Ã¥º¤Î¥í¥É¡¼¥í¤Ë¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¡¢£µ»°¿¶¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½éµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¡¢£²µåÌÜ¤ÎÊÑ²½µå¤Ë¤â¼ê¤ò½Ð¤µ¤º¡££³µåÌÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ï³°³Ñ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÄÁ¤·¤¯¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¿¥¤¥à¤ò¤«¤±ÂÇÀÊ¤ò³°¤·¤¿ÂçÃ«¡£´Å¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤¤ì¤¤¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¹þ¤ß¡¢ÂÇµå¤Ï°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÆóÎÝ¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤È¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¾Ð´é¤ÇÀ¼¤«¤±¡£Åê¼ê¤ÈÂÇ¼Ô¤Ç¤ÏÂçÃ«¤¬£²»°¿¶¤òÃ¥¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÈÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¿¿·õ¾¡Éé¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆóÎÝÎÝ¾å¤Ç¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥à¡¼¥É¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÃæÁ°£²ÅÀÂÇ¤ÇÀ¸´Ô¡£µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Âè£±ÂÇÀÊ¤Ï¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¤¤ì¤¤¤ËµÕÊý¸þ¤ØÎ®¤·ÂÇ¤Ä¤â¡¢ÂÇµå¤¬º¸Íã¼ê¤ÎÀµÌÌ¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£