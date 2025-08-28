『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）の公式SNSにて、Snow Manの阿部亮平、宮舘涼太、渡辺翔太、マッサマン（向井康二）、長谷川ボムバーマン2号（シソンヌ・長谷川忍）が、Snow Manの「SERIOUS」を踊る動画が公開された。

8月30日放送回は4時間スペシャル。阿部、宮舘、渡辺が出演し、マッサマンとともに早口言葉に挑戦にする。

■練習時間5分！「SERIOUS」をラフに踊る阿部亮平＆宮舘涼太＆渡辺翔太＆マッサマン（向井康二）

公開されたのは、ロケ後に撮影されたというダンス動画。（左から）阿部、向井、長谷川、渡辺、宮舘が並び、肩を上下に動かす特徴的なダンスを披露する。

投稿には「練習時間5分です」と綴られており、長谷川は振り付けを覚えきれなかった様子。途中からふざけはじめ、それに気づいた渡辺は思わず笑ってしまう。最後は揃って番宣し、「見てねー！」と手を振って動画を締め括った。

SNSでは「マッサマンSnow Manと並んでも違和感ないくらい脚長い」「マッサマンダンス上手い」「ポッケに手突っ込んでる阿部ちゃんかっこいい」「舘様の可動域えぐい」「最高すぎる」といった声が寄せられている。

■6月にはラウールも出演！

■番組の人気キャラクター・マッサマン（向井康二）

Snow Man

