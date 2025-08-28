¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡¥¬¥¶¤ÎÀï¸åÅý¼£¤Ê¤É¤ò¥Ö¥ì¥¢¸µ±Ñ¼óÁê¤È¶¨µÄ¡¡¼¡½÷¥¤¥ô¥¡¥ó¥«»á¤ÎÉ×¡¦¥¯¥·¥å¥Ê¡¼»á¤â»²²Ã
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¤¬Â³¤¯¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÀïÆ®½ª·ë¸å¤ÎÅý¼£¤ä¿©ÎÁ»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ö¥ì¥¢¸µ¼óÁê¤é¤È¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬27Æü¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç³«¤¤¤¿¥¬¥¶¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥¢¸µ¼óÁê¤äÄ¹½÷¥¤¥ô¥¡¥ó¥«»á¤ÎÉ×¤Ç¡¢Âè°ì¼¡À¯¸¢¤ÇÂçÅýÎÎ¾åµé¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤¿¥¯¥·¥å¥Ê¡¼»á¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥¶¤Î¿¼¹ï¤Ê¿©ÎÁÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¼Á¤ÎÌäÂê¤Î¤Û¤«¡¢ÀïÆ®½ª·ë¸å¤Î¥¬¥¶¤ÎÅý¼£¤ä³«È¯·×²è¤Ê¤É¤âÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¬¥¶¤ò½êÍ¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤ÊºÆ³«È¯¤ò¹Ô¤¦Éü¶½°Æ¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï¥Ö¥ì¥¢»á¤¬²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤¬¤³¤¦¤·¤¿·×²è¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
