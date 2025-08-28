TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬27Æü¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç³«¤¤¤¿¥¬¥¶¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥¢¸µ¼óÁê¤äÄ¹½÷¥¤¥ô¥¡¥ó¥«»á¤ÎÉ×¤Ç¡¢Âè°ì¼¡À¯¸¢¤ÇÂçÅýÎÎ¾åµé¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤¿¥¯¥·¥å¥Ê¡¼»á¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥¶¤Î¿¼¹ï¤Ê¿©ÎÁÉÔÂ­¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¼Á¤ÎÌäÂê¤Î¤Û¤«¡¢ÀïÆ®½ª·ë¸å¤Î¥¬¥¶¤ÎÅý¼£¤ä³«È¯·×²è¤Ê¤É¤âÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¬¥¶¤ò½êÍ­¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤ÊºÆ³«È¯¤ò¹Ô¤¦Éü¶½°Æ¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Ï¥Ö¥ì¥¢»á¤¬²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤¬¤³¤¦¤·¤¿·×²è¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£