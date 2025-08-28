28日11時現在の日経平均株価は前日比159.87円（0.38％）高の4万2680.14円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は888、値下がりは631、変わらずは96と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を98.26円押し上げている。次いで東エレク <8035>が16.71円、フジクラ <5803>が10.80円、ＫＤＤＩ <9433>が10.33円、中外薬 <4519>が9.83円と続く。



マイナス寄与度は14.59円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、アドテスト <6857>が8.1円、ファナック <6954>が6.92円、コナミＧ <9766>が6.42円、ダイキン <6367>が6.08円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、証券・商品、石油・石炭、保険と続く。値下がり上位には小売、繊維、倉庫・運輸が並んでいる。



※11時0分1秒時点



