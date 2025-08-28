ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ドジャースタジアムでのレッズ戦に「1番投手兼DH」で出場。749日ぶりの白星をかけて二刀流で先発している。

この試合は昨季達成した「50-50（50本塁打50盗塁）」を記念してのボブルヘッドデーとなっており、試合前からドジャースタジアムには長蛇の列が見られた。

■11度目二刀流先発試合に熱狂

大谷が今季11試合目の登板にして復活勝利をかけて戦うなか、今季3度目となるボブルヘッドデーを実施。昨シーズン54本塁打、59盗塁を記録し史上初の「50-50」を成し遂げたことを記念してのもので、今回は打者仕様となっている。

現地メディア『ドジャー・ブルー』は前日にXで「チケットを持つすべての人がボブルヘッド人形を受け取れます。何時間も前から並ぶ必要はありません」と記載していたが、いち早く大谷のボブルヘッド人形を受け取ろうと試合前には長蛇の列が。「大勢の人が早くに集まり、ショウヘイ・オオタニのボブルヘッドナイトにやってきている」と行列の写真とともにその様子を伝えている。

米放送局『FOXスポーツ』のローワン・カブナー記者も自身のXでその熱狂ぶりを紹介。「オオタニの先発試合でボブルヘッドナイトの4時間前、ドジャースタジアムの外には行列が」と驚きとともにこの様子を伝えている。

なお、大谷は4月2日（同3日）のブレーブス戦で3号のサヨナラ弾を放ち、5月15日（同16日）のアスレチックス戦では2打席連続の14、15号を放つなど、今季のボブルヘッドデーで強さを発揮してきた。二刀流先発を果たしている試合でも3戦ぶりの46号アーチが生まれるのか。

