ロックミュージシャンの清春（56）が27日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）に出演。ロックミュージシャンがステージ上に置く“お立ち台”について語った。

番組で「歌詞は基本的に覚えていない」と指摘されると、「曲数増えてくるので。もちろん、インディーズの頃、デビューして1枚目、2枚目くらいまでは覚えてましたけど、だんだん覚えるという概念がそもそも…」とあっさり認めた。

MCのかまいたち濱家隆一から「ライブで間違えたらどうするんですか。歌詞出てこないがあるんですか」と聞かれると、「下に出るよね。プロンプターに出ます」とあっさり。95年にはプロンプターを見ていたといい、「お立ち台ってあるじゃないですか。あれ、僕が作ったんですよ。ビジュアル系の人が足かけるやつ。あれ、黒夢が作ったんですね」。

黒夢と舞台監督で作り、ミュージシャンの間にどんどん広まっていったという。台の中にプロンプターがあり、乗ったり足を置くと歌詞が出てくるようになっており、濱家から「全然覚えてないじゃないですか」とツッコまれていた。