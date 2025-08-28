ミスドと「ポケモン」コラボが今年も開催決定！ 「ピカチュウ ドーナツ」が新しく変化して登場11月上旬より実施
【「ミスタードーナツとポケットモンスター」キャンペーン】 11月上旬より展開予定
(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
画像は2024年に行なわれたもの
ダスキンが運営するミスタードーナツは、キャンペーン「ミスタードーナツとポケットモンスター」を11月上旬より順次展開する。
今年もミスタードーナツと「ポケモン」のコラボキャンペーンが開催決定。8年目となる今回のコラボでは期間限定ドーナツやグッズセットを展開し、「ピカチュウ ドーナツ」が新しく変化して登場するほか、新しい「ポケモン ドーナツ」も登場予定となっている。
商品やキャンペーンの詳細は順次発表予定。今後の続報が期待される。
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
(C) MISDO 25 (C) Mister Donut. All Rights Reserved.