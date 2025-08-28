CUTIE STREET、グループ初の全国ツアーが開幕 新曲「かわいいさがしてくれますか？」「きゅーすとのうた」配信スタート
ガールズグループ・CUTIE STREETの初となる全国ツアー『CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」』が、27日に埼玉・和光市民文化センター サンアゼリア 大ホールで開幕した。
【動画】人気曲の続編的ナンバー！CUTIE STREET「かわいいさがしてくれますか？」ミュージックビデオティザー映像
新衣装をまとってステージに登場したCUTIE STREETは、TikTok総再生回数66億回を突破した「かわいいだけじゃだめですか？」や、2ndシングル「キューにストップできません！」をはじめ、「ちきゅーめいくあっぷ計画」や、新曲「かわいいさがしてくれますか？」、メンバーによる“他己紹介ソング”「きゅーすとのうた」など、全17曲を披露。キュートなボーカルとダンスに加え、キレのあるパフォーマンスで観客を魅了した。
「かわいいさがしてくれますか？」「きゅーすとのうた」は、27日より配信スタート。メンバーの真鍋凪咲は「かわいいさがしてくれますか？」について、「『かわいいだけじゃだめですか？』の続編です。短所に見える部分にも“かわいい”はあるし、それを認め合えたら最強の武器になると思います。きゅーてすとのみんな、いっぱい探してねー！」とコメントした。同曲のミュージックビデオは9月6日に公開される予定で、ティザー映像が公開されている。
さらに公演内では、今年2月に東京・豊洲PITで開催された『CUTIE STREET 1stワンマンライブ -CROSS STREET-』のライブ映像作品が、12月3日にリリースされることも発表された。
アンコールでは再び「かわいいさがしてくれますか？」を披露し、ツアー初日は大歓声の中で幕を閉じた。同ツアーは今後、宮城、愛知、東京、大阪、京都、兵庫、北海道、広島、福岡、熊本を巡り、10月12日、13日の神奈川・ぴあアリーナMM公演でファイナルを迎える。
