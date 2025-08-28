ぬくぬく系メンズグループ“ONSENSE”デビュー アソビシステム×ツインプラネット共同で手がける【プロフィールあり】
アソビシステム、TWIN PLANET（ツインプラネット）、W TOKYO、Y&N Brothersらの合弁会社として設立したYOAKE entertainment（ヨアケエンターテイメント）から、がんばりすぎない、ぬくぬく系”バスタイムポップス”を届ける、メンズグループ『ONSENSE（オンセンス）』がデビューすることが決定した。29日にデビューシングル「YUAKE」を配信リリース、同日午後8時にミュージックビデオを公開。9月6日に開催される『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』のステージでは、初パフォーマンスを行う。
【個別カット】個性豊かな6人が集結したONSENSE
グループのクリエイティブおよびマネジメントは、アソビシステムとTWIN PLANET＜ツインプラネット＞が共同で担当。『ONSENSE』は、日本のトラディショナルな要素である「温泉（ONSEN）」に、「センス（SENSE）」を組み合わせた造語。『MEN’S YOAKE AUDITON 2024』にて選ばれた、アカリ（19）・エノモト タクヤ（20）・タマムラ ユウ（23）・イデ アツキ（23）の4人と、モデルとして活動するヨシアキ（25）、俳優として活動するウサ タクマ（25）の6人によって結成された。
メンバーは「湯気のようにふわりと昇る音楽やテーマで 世界の日常を包めたら」という思いのもと、等身大の自分や日々の感情を表現する。「毎日ちょっとヤなこと」や「なんかダメだなって思う日」がたくさんあっても、そんな自分も認めたり許したりしてあげながら、ぬくぬくとやっていく、というメッセージを、ポップスサウンドにのせて、温もりある“バスタイムポップス”として、日本だけでなく世界へマイペースに届けていく。
メンバーたちは「はじめまして、ONSENSEです！まだまだ未熟な僕たちですが、この度デビューすることが決定しました。マイペースな僕らのきもちいい温度感でゆる〜く一生懸命やっていきますので、応援してくださるみなさまにも一緒にぬくぬくしていただきたいです。ちょうどいい湯加減で」とのコメントを寄せている。
■メンバープロフィール
【アカリ（Akari）】
2006年5月29日（19歳）
出身地：神奈川県
弱点：めんどくさがり
好きな食べ物：蕎麦
【エノモト タクヤ（Takuya Enomoto）】
2005年2月27日（20歳）
出身地：埼玉県
弱点：自転車漕ぐのが遅い
好きな食べ物：マグロとか
【タマムラ ユウ（Yu Tamamura）】
2002年7月4日（23歳）
出身地：三重県
弱点：海で泳げない
好きな食べ物：プロテイン
【イデ アツキ（Atsuki Ide）】
2001年12月19日（23歳）
出身地：岡山県
弱点：心配性
好きな食べ物：鴨肉
【ウサ タクマ（Takuma Usa）】
2000年4月11日（25歳）
出身地：福岡県
弱点：知恵熱でがち
好きな食べ物：ぜんぶ
【ヨシアキ（Yoshiaki）】
2000年8月27日（25歳）
出身地：台北
弱点：まだまだ泣き虫
好きな食べ物：パッタイ
グループのクリエイティブおよびマネジメントは、アソビシステムとTWIN PLANET＜ツインプラネット＞が共同で担当。『ONSENSE』は、日本のトラディショナルな要素である「温泉（ONSEN）」に、「センス（SENSE）」を組み合わせた造語。『MEN’S YOAKE AUDITON 2024』にて選ばれた、アカリ（19）・エノモト タクヤ（20）・タマムラ ユウ（23）・イデ アツキ（23）の4人と、モデルとして活動するヨシアキ（25）、俳優として活動するウサ タクマ（25）の6人によって結成された。
メンバーは「湯気のようにふわりと昇る音楽やテーマで 世界の日常を包めたら」という思いのもと、等身大の自分や日々の感情を表現する。「毎日ちょっとヤなこと」や「なんかダメだなって思う日」がたくさんあっても、そんな自分も認めたり許したりしてあげながら、ぬくぬくとやっていく、というメッセージを、ポップスサウンドにのせて、温もりある“バスタイムポップス”として、日本だけでなく世界へマイペースに届けていく。
メンバーたちは「はじめまして、ONSENSEです！まだまだ未熟な僕たちですが、この度デビューすることが決定しました。マイペースな僕らのきもちいい温度感でゆる〜く一生懸命やっていきますので、応援してくださるみなさまにも一緒にぬくぬくしていただきたいです。ちょうどいい湯加減で」とのコメントを寄せている。
■メンバープロフィール
【アカリ（Akari）】
2006年5月29日（19歳）
出身地：神奈川県
弱点：めんどくさがり
好きな食べ物：蕎麦
【エノモト タクヤ（Takuya Enomoto）】
2005年2月27日（20歳）
出身地：埼玉県
弱点：自転車漕ぐのが遅い
好きな食べ物：マグロとか
【タマムラ ユウ（Yu Tamamura）】
2002年7月4日（23歳）
出身地：三重県
弱点：海で泳げない
好きな食べ物：プロテイン
【イデ アツキ（Atsuki Ide）】
2001年12月19日（23歳）
出身地：岡山県
弱点：心配性
好きな食べ物：鴨肉
【ウサ タクマ（Takuma Usa）】
2000年4月11日（25歳）
出身地：福岡県
弱点：知恵熱でがち
好きな食べ物：ぜんぶ
【ヨシアキ（Yoshiaki）】
2000年8月27日（25歳）
出身地：台北
弱点：まだまだ泣き虫
好きな食べ物：パッタイ