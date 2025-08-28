『鬼滅の刃』ufotable描き下ろし、コラボイベント来場特典ノベルティ第4弾発表
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」にて開催されているアニメ『鬼滅の刃』の世界を体験できるコラボイベントの来場特典ノベルティの第4弾として、ufotable描き下ろし新規イラストがデザインされた「オリジナルクリアしおり」が、9月13日より数量限定で配布されることが発表された。
今回配布されるのは、「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」または「ナイトウォーク 無限城への軌跡」の来場特典ノベルティの第4弾。ufotable描き下ろし新規イラストがデザインされた「オリジナルクリアしおり」は、ニジゲンノモリ×アニメ『鬼滅の刃』コラボグッズを販売しているショップの外装をモチーフにしたステンドグラス風の透け感があるデザインとなっている。全7種ランダムで、無くなり次第終了となる。
イベントは、アニメ『鬼滅の刃』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。「ナイトウォーク 無限城への軌跡」は、1.2kmの夜の森を歩きながら、プロジェクションマッピング等で再現されたアニメ『鬼滅の刃』の世界を体感。「謎解きウォーク 花降る里と幻の鬼巡り」は、ニジゲンノモリオリジナルとなるufotable描き下ろしイラストのキャラクターパネル が設置されたエリアを周遊しながら、謎解きゲームを楽しむことができる。12月14日まで開催されている。
