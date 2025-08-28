「パウ・パトロール」スピンオフ『ラブル＆クルー』11月公開＆テレビアニメの放送決定
スピンマスター制作で子どもたちに大人気のアニメ『パウ・パトロール』の
【画像】『ラブル＆クルー IN シアター』場面カット
スピンオフ・シリーズとなる『ラブル＆クルー IN シアター』が、11月14日より全国のイオンシネマほか映画館で公開される（配給：イオンエンターテイメント）。
本作は、パウ・パトロールに登場するラブルとクルー（仲間たち）が力を合わせて、ビルダー・タウンで必要なものを何でも修理し、建設していく物語。ビルダー・タウンでは、常に建築、修理、補修、塗装、建設といった作業を必要としており、発展を続けるこの町ではより大きな施設（空港、駅、橋、トンネル、学校、消防署、公園など）の建設を必要としていた。そこへ、工事が大好きなラブルとその仲間たち「ラブル＆クルー」が、ビルダー・タウンが必要としているものをなんでも作って街のみんなを笑顔にしていく。
『ラブル＆クルー IN シアター』は、日本ではまだ放送されていないアニメ『ラブル＆クルー』のエピソード2本をひと足先に映画館の大きなスクリーンで楽しみながら、みんなで盛り上がれるイベント上映会。映画館がはじめての子どもたちでも楽しめるように、館内の照明や音量にも配慮して上映する。映画館デビューの子どもたちもラブクルメンバーと一緒に楽しい思い出を作ろう。
さらに、『ラブル＆クルー』のテレビアニメ放送が決定。2026年1月からテレビ東京系で放送される。
■ラブルと個性豊かなクルー（仲間たち）
●ラブル（CV：松田颯水）
クルーブルドーザーを乗りこなし、音楽とお風呂、クルーの皆と一緒に工事をするのが大好き。
●ミックス（CV：前迫愛朱佳）
クルーミキサーを乗りこなし、工事では色んなアイディアを思いつく。ミキサーを使ってコンクリートを作ったり、色塗りをするのが得意。
●チャージャー（CV：渡谷美帆 ）
クルーグラバーを乗りこなし、大きなものをつかんで運ぶのが得意。ウィーラーのジョークが大好きで、楽しくなると元気に走り回る。
●ウィーラー（CV：天音ゆかり）
クルーダンプを乗りこなし、工事の道具に詳しい。きれい好きでお掃除や、ジョークを言うのが好き。
●モーター（CV：井上ほの花）
クルークラッシュローラーで物を壊したり道路を平らにするのが得意。ラブルからもらったおもちゃのアヒルちゃんがお気に入り。
【画像】『ラブル＆クルー IN シアター』場面カット
スピンオフ・シリーズとなる『ラブル＆クルー IN シアター』が、11月14日より全国のイオンシネマほか映画館で公開される（配給：イオンエンターテイメント）。
本作は、パウ・パトロールに登場するラブルとクルー（仲間たち）が力を合わせて、ビルダー・タウンで必要なものを何でも修理し、建設していく物語。ビルダー・タウンでは、常に建築、修理、補修、塗装、建設といった作業を必要としており、発展を続けるこの町ではより大きな施設（空港、駅、橋、トンネル、学校、消防署、公園など）の建設を必要としていた。そこへ、工事が大好きなラブルとその仲間たち「ラブル＆クルー」が、ビルダー・タウンが必要としているものをなんでも作って街のみんなを笑顔にしていく。
さらに、『ラブル＆クルー』のテレビアニメ放送が決定。2026年1月からテレビ東京系で放送される。
■ラブルと個性豊かなクルー（仲間たち）
●ラブル（CV：松田颯水）
クルーブルドーザーを乗りこなし、音楽とお風呂、クルーの皆と一緒に工事をするのが大好き。
●ミックス（CV：前迫愛朱佳）
クルーミキサーを乗りこなし、工事では色んなアイディアを思いつく。ミキサーを使ってコンクリートを作ったり、色塗りをするのが得意。
●チャージャー（CV：渡谷美帆 ）
クルーグラバーを乗りこなし、大きなものをつかんで運ぶのが得意。ウィーラーのジョークが大好きで、楽しくなると元気に走り回る。
●ウィーラー（CV：天音ゆかり）
クルーダンプを乗りこなし、工事の道具に詳しい。きれい好きでお掃除や、ジョークを言うのが好き。
●モーター（CV：井上ほの花）
クルークラッシュローラーで物を壊したり道路を平らにするのが得意。ラブルからもらったおもちゃのアヒルちゃんがお気に入り。