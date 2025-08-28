メンバーの独占コメント到着！UNiFY、待望の1stアルバム『平成37年』リリース

8月28日、ボーイズダンスボーカルグループ・UNiFY初のフルアルバム『平成37年』が、3形態（通常盤A・通常盤B・初回限定盤）でリリースされた。

収録楽曲は、新曲6曲を含む全8曲。青春時代を平成の音楽と共に駆け抜けてきたUNiFYメンバーが、令和の最先端を往く音楽との「融合」と「開拓」を目指した前衛的・革新的なナンバーを収録している。

「ラヴバトン」「コミカルヘイト」という2つの軸を掲げ、UNiFY独自の音楽性をこの1枚に詰め込んだ1stアルバム。新たな道を切り拓くUNiFYに注目だ。

なお、初回限定盤は三方背ケース仕様。特典として、『mellow mellow』MV撮り下ろしブックレット（32P）＆ランダムアクリルキーホルダー1点（全9種）＆ラインストーンデコキーホルダー1点が封入されている。

【メンバーコメント】

◆福井巴也僕たちUNiFY初となるアルバム『平成37年』はUNiFY始動からこれまでの2年間の”軌跡”と未来への”決意”を込めた1作です！平成生まれの人も、昭和生まれの人も、令和生まれの人も是非このアルバムを聞いて盛り上がったり癒されたり懐かしんだりして下さい！ ◆雨宮大晟UNiFY 1stアルバム『平成37年』がついに発売です！どこか懐かしさを感じる、でも新しい！？そんな楽曲が詰まったアルバムです！！是非アルバムをゲットして沢山聴いてね！ ◆RAYUNiFYらしさが楽曲からも出てきたらいいなと思っています。多くの人に愛されるアルバムになってほしいです。