富山駅南口から徒歩3分の場所にある『ホテルJALシティ富山』。2022年の開業以来、上質なホスピタリティと富山の魅力を伝える料理が話題となっている注目のホテルです。

今回は、1階のオールデイダイニング「Cafe Contrail（カフェ コントレイル）」で楽しめる朝食をご紹介。地元食材をふんだんに使った料理の数々に、朝から心もお腹も満たされました。

「越中うみとやま御膳」で富山の恵みを凝縮

「越中うみとやま御膳」 ※素泊まりの場合は3,200円

朝食付きプランにプラス1,000円でアップグレードできる「越中うみとやま御膳」は、富山の豊かな山海の幸を堪能できる御膳メニューです。

土鍋炊きの富山産こしひかりのごはんを中心に、紅ズワイガニの干物、ほたるいかの活漬け、昆布締め、五箇山豆腐、新湊産小魚のすり身揚げなど、郷土の味が丁寧に盛り込まれています。サラダやフルーツもセットで、見た目にも美しく、栄養バランスにも優れた内容です。

8種の「ます寿し」が勢揃い！食べ比べも楽しい朝のごちそう

「ます寿し食べ比べ膳」 ※素泊まりの場合は2,700円

さらに、朝食プランにプラス500円で「ます寿し食べ比べ膳」に変更することも可能です。

「富山ます寿し協同組合」に加盟する12店舗の中から、選りすぐりの8種類のミニサイズます寿しの食べ比べが可能。それぞれの店が持つこだわりや味わいの違いを一度に楽しめる、グルメ心をくすぐる内容です。

甘くて飲みやすいご当地トマトジュースも人気

もうひとつの注目は、フルーツトマト「フォレストフルティカ」を100％使ったトマトジュース。ごみ焼却時の余熱を活用して栽培された環境にもやさしいトマトで、糖度が高く、トマトが苦手な人でもすっきり飲める甘さが魅力です。

地元野菜をたっぷり使ったサラダや季節のフルーツも充実しており、観光客だけでなく富山通のリピーターも楽しめるラインナップになっています。

富山の魅力を朝からたっぷり味わえる「カフェ コントレイル」。観光やビジネスの滞在先として、記憶に残る朝のひとときを体験してみてはいかが。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

Cafe Contrail

住：富山県富山市宝町1丁目4番1号（ホテルJALシティ富山 1F）

TEL：050-5493-4946

営：朝食6：30～10：00（L.O. 9：30）

https://www.toyama.hoteljalcity.com/restaurant/