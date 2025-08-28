¸÷±ÊÎ¼ÂÀ¡Ö·ãÆÍ¥á¥·¤¢¤¬¤ì¡×¥Á¥ã¡¼¥Ï¥óÂÐ·è¾¡Íø¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¸ø³«¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤¬ºÆÃíÌÜ¤Ê¤ÉÈ¿¶ÁÂç
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¸÷±ÊÎ¼ÂÀ¡Ê45¡Ë¤¬¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤ËSNS¤ò¹¹¿·¡£27Æü¤ËNHK¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö·ãÆÍ¥á¥·¤¢¤¬¤ì¡Á¼«ºî¥°¥ë¥áÄº¾å·èÀï¡×¶Ë¾å¥Á¥ã¡¼¥Ï¥óÂÐ·è¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÊó¹ð¤·¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸÷±Ê¤Ï½ñ²È¤ÎÀÐ°æ½Ó»Ò¤µ¤ó¡Ê68¡ËÍî¸ì²È¤Î·Ë¤¢¤µµÈ¡Ê55¡Ë¤ÈÂÐ·è¤·¡¢¥é¥à¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ç¾¡Íø¡£¡ÖNHK¡Ø·ãÆÍ¥á¥·¤¢¤¬¤ì¡Á¼«ºî¥°¥ë¥áÄº¾å·èÀï¡Ù¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö1¥ö·î¤ËÅÏ¤êËÍ¤ÎÌ©Ãå¤òÃ´Åö¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿±óÆ£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¡£¡Ø¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿¿¿²Æ¤ÎÂçËÁ¸±¡Ù¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤È¤³¤ÎÍ¥¾¡¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ñ¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀÐ°æ¤µ¤ó¡¢¤¢¤µµÈ¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÂÐÀï¤·¤¿2¿Í¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¸÷±Ê¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÉáÄÌ¤Ë±þÊç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£SNS¾å¤Ë¤Ï¡£03Ç¯2·î¤Ë¸÷±Ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºÝ¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Õ¤¿¤ê¤Ç¡×¤Î¼çÂê²Î¡ÖAlways¡×¤ò¡Ö²þ¤á¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤ÏÂç¤¤¤¤è¤¦¤À¡£