歌手の渡辺美里（59）が28日放送のTOKYO FM「Blue Ocean」（月〜金曜前9・00）にゲスト出演。デビュー翌年の86年にリリースしたヒット曲「My Revolution」の誕生秘話を明かした。

パーソナリティーの住吉美紀が「たまたま昨日TM NETWORKのお三方がゲストでいらして。小室さんともデビュー当時からのお付き合いだと思いますけど」と振り、音楽ユニット「TM NETWORK」小室哲哉の話題に。

渡辺は「このことに関してはあっちこっちでいろんなことをみなさん聞いて下さっているので、秘話ではないと思いますけど」としつつ、「東京の中目黒にあるスタジオでデビューアルバム『eyes』というのを作っている頃に、すでに『My Revolution』の叩き台というか、別のレコーディングをしているところに小室さんが曲を持ってきてくれて」と回想。

「こんなのできたんだけどって言って弾いてくれて、それに合わせて私もラララで歌ってみて。凄くいい曲、いいメロディーって歌ったことを覚えていますね。第一歩がそこですね」と懐かしんだ。

住吉が「ここまで愛される曲になるっていうのは、想像が及びませんよねきっと」と聞くと、渡辺は「でも身体中にわっと鳥肌が立って、まずメロディーが素晴らしかったのと、あとは歌詞。川村真澄さんがつくってくれた歌詞プラス、大村雅朗さんがアレンジしてくださったサウンドっていうのも、80年代っていう感覚があるかもしれないけど、いつ聴いても私自身が歌っても凄く新鮮な気持ちになれるアレンジだったり、全部が一体になっているからこそ長く皆さんが好きって思って下さる曲になったんだろうなと思う」と語っていた。