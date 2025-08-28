ロックミュージシャンの清春（56）が27日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時17分＝関西ローカル、TVer配信あり）に出演。同世代バンドとの関係性を明かした。

94年に黒夢でメジャーデビュー。番組で同年デビューのL’Arc−en−Ciel（ラルクアンシエル）との関係性を聞かれた清春は「黒夢とラルクは、インディーズ時代に一緒にライブやってたので、どっちかっていうと仲良しだったんです」。

MCのかまいたち濱家隆一から「何がきっかけで、あんまり仲良くなさそうみたいな話が広がるんですか」と聞かれると、「デビューが決まって会えなくなるんですよ。今みたいにフェスとかもなかったので」と推測した。

ラルクのボーカルhydeとは「昔から1番か2番目くらいに仲いい友達ですね」と話し、相川七瀬も「イメージがない」とビックリ。「あまりベタベタしないけど、一緒になったらお互いに楽屋に行くし。誕生日とかはお互いLINEもします」と明かした。

清春は「会ったことないけど、この人と仲悪いんじゃないかというウワサが広まりやすい」といい、LUNA SEAのINORANに殴られたというウワサが流れた過去を回顧。「殴ってる方だったらいいですけど、殴られてる方は心外だなと思って」と苦笑い。実際はそんな話はなく「普通に会えば、LUNA SEAも仲良いです」とキッパリ否定していた。