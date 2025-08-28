この人には財産を渡したい、でも、あの人には1円たりとも渡したくない――。相続を考えるとき、こうした強い感情が大きな動機となることは少なくありません。特に、長年関係がこじれてしまった「子の配偶者」の存在は、問題をより複雑にします。「我が子に財産を遺しても、結局はその配偶者に渡ってしまうのではないか……」そんな不信感が、根深い相続問題へと発展していくのです。本記事では、節子さん（仮名）の事例とともに、感情と制度が交差する相続問題について合同会社エミタメの代表を務めるFPの三原由紀氏が解説します。※相談事例は本人の許諾を得てプライバシーのため一部脚色しています。

84歳女性が抱える、長男の嫁への強い拒絶感

東京郊外の住宅街、2階建ての自宅に84歳の節子さん（仮名）は、一人で暮らしています。夫は15年前に他界し、子どもは長男・次男・長女の3人です。

節子さんは、夫が遺した2棟のアパート（築35年と築28年）を相続し、管理会社に任せながら賃料収入を得ています。不動産収入は月50万円、年金は月16万円（遺族厚生年金＋老齢基礎年金）。生活に不自由はなく、預貯金も3,000万円ほどあります。

ところが最近になって、節子さんは周囲にこう漏らすように。

「私は絶対に“あの人”には1円たりとも相続させたくないの……」

“あの人”とは、長男の妻である美穂さん（仮名／54歳）です。結婚当初から関係はぎくしゃくしていました。

節子さんは長男の結婚に反対でした。長男は、代々受け継いできた土地と建物を引き継ぐ“跡取り”として、将来を託されていた存在。一方、美穂さんは一人娘。嫁側のご両親としては、内心では婿に入ってほしいという気持ちがあったのかもしれません。

結婚後、長男夫婦は美穂さんの実家近くに住み、生活の拠点は完全にそちらへ。節子さんの家には、冠婚葬祭と年末年始以外にはほとんど顔を出さず、泊まりに来たことも一度もありません。孫もすっかり嫁の実家にべったりで、なつく様子もみられませんでした。

そして、夫が亡くなってからは、お盆や正月でさえ訪れることがなくなりました。

「お母様は私のこと、気に入っていないと思いますから……」

美穂さんは、そういって開き直るような態度。節子さんの不信感は、決定的なものになっていきました。

「そんな人に、先祖から受け継ぎ、夫と守ってきた大事な財産を渡したくないんです。息子も息子で、あの嫁に丸め込まれてるに違いない。長男としての自覚もないくせに……。財産は当然のように一番多くもらえると思っている。勘違いも甚だしいですよ。本当に頼りになるのは娘だけなんです」

そう語る節子さんは、すでに公正証書遺言の作成に向けて準備を始めているといいます。

嫁姑問題が“相続問題”に変わるとき

法律上、法定相続人として財産を受け取れるのは、配偶者や子どもなどの親族に限られます。遺言があれば他人に遺贈することも可能ですが、節子さんが直接嫁に財産を渡すことはあり得ません。むしろ問題は、長男が相続した財産が、その後の相続で嫁に渡る可能性があることです。

たとえば、節子さんの死後に長男が遺産を相続し、その後に長男が亡くなった場合、その財産は長男の法定相続人である妻（＝美穂さん）と子どもたちにわけられます。つまり、節子さんの遺産が、結果として長男の嫁に引き継がれてしまうのです。

節子さんは、そこに強い拒否感を抱いています。

「どうせ長男が先に死ねば、あの嫁が全部好きにするんでしょ。アパートを売って楽して暮らすに決まってる。夫と二人三脚で守ってきた、我が家の財産まで使われるなんて……。冗談じゃないわよ」

娘が訪れるたびに、節子さんは同じ言葉を繰り返します。

このように、嫁姑の確執は、時に“死後の相続”という形で再燃します。感情の問題が制度の中に流れ込んでくると、家族関係はさらに複雑になります。

嫁に渡さないために、現実的な3つの選択肢

嫁を含めた長男家族への積年の想いを鑑み、節子さんは顧問税理士から相続診断士を紹介され、相談に訪れました。ひとしきり話を聞いてもらい、具体的に3つの対策を提案されたのです。

1．長男以外の子ども（次男・長女）に多く相続させる

遺言で、法定相続分に縛られず、ほかの子どもに多く財産をわけることができます。長男の取り分を減らせば、結果として嫁に渡る額も抑えることが可能です。ただし、長男には「遺留分」があり、全財産の6分の1（相続人が3人の場合）は最低限受け取る権利があります。

2．信託を活用して“最終的な受益者”を嫁以外に設定

アパートなどを信託財産として管理し、節子さん→長男→孫、または次男・長女へと受益権を引き継ぐ形を設計することで、嫁が関与しづらい資産承継が可能になります。 信託契約には専門家の関与が必須ですが、制度的には非常に強力な選択肢です。

3．生前贈与で、長男家族以外に資産移転しておく

嫁に渡したくない財産は、元気なうちに別の子どもや孫に贈与しておくのも現実的な方法です。年間110万円以下の贈与であれば非課税で進められるため、コツコツと資産移転をしていく方も増えています。

財産に振り回されるのは、もう終わりにしたい

「自分の財産を誰にどう残すか」を気にかける高齢者は少なくありません。

実際、終活に取り組むシニア層のうち、約4割以上が「金融資産の整理」を進めているという調査結果もあります。

相続は、感情と制度が交差する分野です。「渡したい人」と「渡したくない人」がいるなら、口約束や家族への希望を伝えるだけでなく、遺言や信託といった制度で意思を明確にしておくことが欠かせません。

そのためにも、まずは制度を知ることが第一歩です。そして制度を理解したうえで、「自分は誰に、どんな思いでなにを渡したいのか」を考えることが、納得のいく相続や終活につながっていきます。

ただ、どの方法をとっても、長男が受け取った財産の“使い道”や“処分”を制限することはできません。遺留分を主張されれば、結果として嫁にお金が渡る可能性を完全に防ぐこともできません。

どれだけ制度を駆使しても、思いどおりにはならないこともある――そう痛感した節子さんは、あるとき、ふと思ったのです。

「だったら、もうそのエネルギーを、自分のために使おうと思ったんです」

節子さんは、長年の我慢やしこりに区切りをつけ、高級有料老人ホームへの入居を決めました。

「長男夫婦にどう残すかを気にして生きるのは、もうやめます。これからは、自分の人生を自分のために使いたい」

「ただで死んでやるもんか」――その言葉には、葛藤の末にたどり着いた、“自分の人生を自分で締めくくる”という静かな覚悟がにじんでいました。

三原 由紀

合同会社エミタメ

代表