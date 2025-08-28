タクシー運転手への脅迫と暴行の疑いで書類送検され活動自粛中の７人組ダンス＆ボーカルグループ「三代目Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ」のボーカル・今市隆二と被害者のタクシー運転手との示談が成立し、２８日に都内で被害者側の河西邦剛弁護士、西山晴基弁護士が記者会見を開いた。

河西弁護士は「本日付になります。暴行脅迫被疑事件について示談が本日成立したことを報告いたします」と説明。「今市氏が最終的に、被害者に向けて殺すぞという趣旨の発言をしたことを認め、暴行および脅迫の事実について謝罪があったため、被害者は謝罪を受け入れ、きょう示談が成立しました」とし「被害者は、示談の成立に伴い暴行罪および脅迫罪について被害届の取り下げを行いました」と明言した。

被害者のコメントも発表。今市の行為については「衝撃と恐怖はものすごいものがありました」とした上で「今市さんが、暴行および脅迫についての事実を認め、反省しているのであれば、私個人の意思としては、今市さんの芸能活動の自粛や、グループのメンバーとしての芸能活動の休止を求めることはありません」とした。

今市は４月５日午前５時ごろに酒に酔って飲食店から帰宅する際、都内を走行中のタクシー車内で男性運転手の腕を引っ張ったり、運転席と後部座席の間にあるアクリル板を殴ったりした疑いが持たれている。運転手にけがはなかった。警視庁は今市を「殺すぞ」などと脅したとして、脅迫と暴行の疑いで先月３１日に書類送検。１０月４。５日のグループ初となる単独スタジアムライブ（大阪・ヤンマースタジアム長居）に出演しないことが２７日に発表された。