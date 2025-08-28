辻希美「朝の私達」第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃん＆三男と眠る写真公開「寝顔可愛い」「癒される」
【モデルプレス＝2025/08/28】タレントの辻希美が8月27日、自身のブログを更新。第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんと三男が一緒に眠る微笑ましい様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻希美、第5子次女＆三男が並んで眠る姿公開
辻は「今朝」と題したブログにて、「朝の私達」とベッドで撮影したと思われる親子ショットを公開。写真では、おくるみを巻いた夢空ちゃんとピカチュウのパジャマを着た三男の幸空（こあ）くんが、辻の横に並んで眠る姿が写されており「あったかい」とコメントしている。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「夢空ちゃん寝顔可愛い」「癒される」「幸せそう」「なんて尊い朝」「心温まる」といった声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】辻希美、第5子次女＆三男が並んで眠る姿公開
◆辻希美、2人の子供が寄り添って眠る姿公開
辻は「今朝」と題したブログにて、「朝の私達」とベッドで撮影したと思われる親子ショットを公開。写真では、おくるみを巻いた夢空ちゃんとピカチュウのパジャマを着た三男の幸空（こあ）くんが、辻の横に並んで眠る姿が写されており「あったかい」とコメントしている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】