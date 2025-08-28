「24時間テレビ48」タイムテーブル発表
【モデルプレス＝2025/08/28】日本テレビ系「24時間テレビ48」（8月30日・31日）のタイムテーブルが28日、公式サイトにて発表された。
18時30分
・24時間テレビ48スタート
19時台
・視聴覚障がいの子どもたちとKing & Prince 永瀬廉が作る「感じる花火」プロジェクト
・あのちゃんが離島のフリースクールへ！
上田と女が吠える夜プレゼンツ「あなたのことを教えて」
20時台
・横山裕が走る！子ども支援マラソンスタート！
・相葉雅紀「保護犬トリミング特別編」
飼育放棄の犬をドリームチームで緊急レスキュー！
・みんなで挑戦！パラアスリートスゴ技チャレンジ
21時台
・岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークションペインティングスタート！
・日本列島ダーツの旅的全国1億人インタビュー〜氷川きよし編〜
・仲間由紀恵がサポート！能登の高校生が知ってほしい「わたしたちのこと」書道パフォーマンス「復興への想い」
・ドラマドキュメンタリー 超問題児？！黒柳徹子はなぜテレビ女優第1号になれたのか？ドラマスペシャル「トットの欠落青春記」
23時台
・6年ぶり復活！24時間テレビ生しゃべくり007
世界的スターJ＆国宝級俳優が生で初登場SP
26時台
・上田と女が吠える夜インターナショナル〜あなたの国のことを教えてSP〜King & Princeも登場！
28時台
・ヒューマングルメンタリーオモウマい店
能登のずっと明るい寿司親子 2024-2025
5時台
・チャリティーパートナーと共に！シューイチプレゼンツ「あなたのふるさとを教えて」
6時台
・シューイチプレゼンツ「あなたのふるさとの絶品朝食を教えて」全国各地と生中継！
7時台
・オモウマい店が出会った 能登のずっと明るい寿司親子2025
・未来のパラアスリートがイモトアヤコと挑む！北アルプス・チャリティー登山スタート！
8時台
・長嶋一茂が挑戦！能登に届け！チャリティーホームラン中継
・ドキュメンタリードラマ「西田敏行 役者バカの原点〜知られざる家族の絆〜」
9時台
・総合司会 羽鳥慎一アナが取材！夢の鳥人間コンテスト
肺がんと闘う父親のために…約束のフライト
10時台
・俳優・星野真里の娘 ふうかちゃんが親友とはじめてのだいぼうけん！
11時台
・やす子も登場！日産チャリティーイベントみんなで挑戦！パラアスリートスゴ技チャレンジ
・ヒロミの八王子リホーム「きょうだい児」が遊べる保育室作り
12時台
・長嶋一茂が挑戦！能登に届け！チャリティーホームラン中継
・城島茂が伝えたい 福島・帰還困難区域の今
13時台
・岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション
・豪華アーティストで送るテレビチャリティーライブSong for Children！24時間
・家族の中で自分だけが聞こえる…いとうあさこがCODAの女性を取材
上田と女が吠える夜プレゼンツ「あなたのことを教えて」
・欽ちゃんが24時間テレビに生登場！世界が認めた仮装大賞のレジェンド 国技館で史上最大の「ピンポン」
14時台
・有働由美子が「ともだち近居」をリポート
上田と女が吠える夜プレゼンツ「あなたのことを教えて」
乃木坂46久保史緒里がサポート！
ピアノ連弾で届ける！視覚障がいを受け入れた“きっかけ”
15時台
・日本列島ダーツの旅的全国1億人インタビュー〜志尊淳＆永瀬廉編〜
・横山裕に届ける！ヒルナンデス！バンドの応援歌
・岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション
・みんなで挑戦！パラアスリートスゴ技チャレンジ
・総合司会 水卜麻美アナが取材！奇跡の保育園
97歳の現役保育士と考える 子どもたちの未来
16時台
・未来のパラアスリートがイモトアヤコと挑む！北アルプス・チャリティー登山
・岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション
17時台
・氷川きよしと歌おう！「あなたのことを教えて」生合唱プロジェクト
・浜辺美波も一緒に！チャリティー笑点
18時台
日本列島ダーツの旅的全国1億人インタビュー〜市川ぼたん＆市川新之助編〜
・岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション
・志尊淳が寄り添う「余命7ヶ月」宣告された新米パパ
27歳の今 家族3人で未来へつなぐ笑顔
・もう一度能登に帰ろう！浜辺美波が届ける復興のキリコ祭り
19時台
King & Prince 高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）が市川團十郎・氷川きよしなど総勢96人と送るボーダーレスLIVE「We are the No Borders！！」
20時台
大フィナーレ！！横山裕子ども支援マラソンにかけた想い
今年のテーマは「あなたのことを教えて」。テレビ業界全体の信頼性が強く問われる中、「上田と女が映える夜」などのヒット番組を手がける総合演出の前川瞳美氏が、「誰もが当たり前に自分や他人の尊厳を大切にする社会を実現したい」と願いをこめて、このテーマに決定した。
総合司会には、昨年初めてトリオを組んだ上田晋也・羽鳥慎一・水ト麻美アナウンサーが今年も集結。さらに、災害復興や障がい者支援など、それぞれのテーマで「24時間テレビ」の企画に参加し、チャリティーの輪を広げる協力者「チャリティーパートナー」として浜辺美波、志尊淳、やす子、長嶋一茂、King ＆ Prince、氷川きよしが出演し、10人一丸となって前進し続ける「24時間テレビ」を届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「24時間テレビ48」テーマは「あなたのことを教えて」
今年のテーマは「あなたのことを教えて」。テレビ業界全体の信頼性が強く問われる中、「上田と女が映える夜」などのヒット番組を手がける総合演出の前川瞳美氏が、「誰もが当たり前に自分や他人の尊厳を大切にする社会を実現したい」と願いをこめて、このテーマに決定した。
総合司会には、昨年初めてトリオを組んだ上田晋也・羽鳥慎一・水ト麻美アナウンサーが今年も集結。さらに、災害復興や障がい者支援など、それぞれのテーマで「24時間テレビ」の企画に参加し、チャリティーの輪を広げる協力者「チャリティーパートナー」として浜辺美波、志尊淳、やす子、長嶋一茂、King ＆ Prince、氷川きよしが出演し、10人一丸となって前進し続ける「24時間テレビ」を届ける。（modelpress編集部）
