２８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、嵩（北村匠海）にファンレターを送った佳保ちゃん（永瀬ゆずな）が嵩の自宅にやってくるが、なかなかの強烈キャラにネットもザワついた。

この日は嵩の詩集に「感動した」という小４の佳保ちゃんがおじいちゃんと一緒に嵩の家にやってくる。出迎えたのぶ（今田美桜）は明るく迎えるが、佳保ちゃんは緊張を隠せない。のぶが家に上がるように促すと「家があんまりボロだから。固まってただけ」と言い放ち、嵩ものぶもびっくり。

家に上がれば「サイダーはないの？」と催促し、出てきたあんぱんを見ては「私いらない」「お客さんがきたらケーキじゃなくてあんぱんを出すんだよ？お金がなくて大変なんだよ」。嵩がどうして自分の詩集を気に入ってくれたのか？と聞くと「詩は難しいものと思ってたけど、この程度なら私でも書けるかもって嬉しくなった」と言い、嵩も苦笑いするしかなかった。

佳保ちゃんの祖父によると、大好きな父親が最近亡くなり、泣いてばかりだったが、嵩の詩集を読んで、父が亡くなって始めて外に出かけると言ってくれたと説明し、嵩に感謝。悲しみを見せないための強がりだったのかもしれない。

だが、最初のパンチが強烈だったため、ネットも「佳保ちゃんなかなかのキャラクターでびっくりした」「しかし佳保ちゃん、なかなかはっきり言うずうずうしい子であったｗ」「佳保ちゃん、とんだツンデレだぜ」「佳保ちゃん、よくあのトイレ使えたな。『こんなお手洗い使いたくない！』とか言いそうでヒヤヒヤした」などの声が上がっていた。