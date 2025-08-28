折りたたみiPhoneは4つのカメラ＆Touch IDを採用という新説
早くて来年末に発売されるかもしれないとウワサの折りたたみiPhone。ひょっとしたらiPhoneとiPad miniを1台に合体させたような最強デバイスになるのでは？と期待している方もいると思いますが、ここで折りたたみiPhoneに関する新たなウワサが聞こえてきました。
折りたたみiPhoneはAppleの集大成のようなデバイスなのかも
Bloombergのマーク・ガーマン記者が、折りたたみiPhoneのスペックに関する最新情報を伝えています。その予想がこちら。
折りたたみiPhoneは…
・フロントカメラ/インカメラ/2つのリアカメラ、計4つのカメラが搭載される
・生体認証は指紋認証が採用され、一部のiPadのように電源ボタン兼Touch IDのようなスタイルになる可能性が高い
・Apple純正モデムのC1の後継機 C2が採用される
・物理SIMトレイは搭載されない
・本体カラーはブラックとホワイトがテストされている
折りたたみiPhoneの搭載カメラの数と指紋認証採用に関する予想は、他社製の折りたたみスマホを見れば納得感がありますね。端末を閉じた状態と広げた状態でのロック解除は、Face IDよりもTouch IDの方が相性良さそうなのはなんとなく想像がつきます。
本体カラーに関してはブラックとホワイトの2色構成になるかもとのことですが、もしかしたらウワサの第2世代モデルでカラーラインナップが一気に増えたりするのかもしれませんね。個人的にはゴールドやディープパープルのような色も、いずれ出たらいいなと思いました。
Google（グーグル）やSamsung（サムスン）といったライバル企業が手がける最新折りたたみスマホに、Apple（アップル）がどう対抗するのかも注目したいですね。
Source: MacRumors