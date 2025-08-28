Image: Shutterstock

早くて来年末に発売されるかもしれないとウワサの折りたたみiPhone。ひょっとしたらiPhoneとiPad miniを1台に合体させたような最強デバイスになるのでは？と期待している方もいると思いますが、ここで折りたたみiPhoneに関する新たなウワサが聞こえてきました。

折りたたみiPhoneはAppleの集大成のようなデバイスなのかも

Bloombergのマーク・ガーマン記者が、折りたたみiPhoneのスペックに関する最新情報を伝えています。その予想がこちら。

折りたたみiPhoneは… ・フロントカメラ/インカメラ/2つのリアカメラ、計4つのカメラが搭載される ・生体認証は指紋認証が採用され、一部のiPadのように電源ボタン兼Touch IDのようなスタイルになる可能性が高い ・Apple純正モデムのC1の後継機 C2が採用される ・物理SIMトレイは搭載されない ・本体カラーはブラックとホワイトがテストされている

折りたたみiPhoneの搭載カメラの数と指紋認証採用に関する予想は、他社製の折りたたみスマホを見れば納得感がありますね。端末を閉じた状態と広げた状態でのロック解除は、Face IDよりもTouch IDの方が相性良さそうなのはなんとなく想像がつきます。

本体カラーに関してはブラックとホワイトの2色構成になるかもとのことですが、もしかしたらウワサの第2世代モデルでカラーラインナップが一気に増えたりするのかもしれませんね。個人的にはゴールドやディープパープルのような色も、いずれ出たらいいなと思いました。

Google（グーグル）やSamsung（サムスン）といったライバル企業が手がける最新折りたたみスマホに、Apple（アップル）がどう対抗するのかも注目したいですね。

Source: MacRumors