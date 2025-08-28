もうすぐ85歳になる父に「運転免許の返納」をすすめています。返納すれば飲食店などで「割引」を受けられると聞きましたが、どれくらい安くなるのでしょうか？

自主返納後に受け取れるものと手続き

免許を返納すると、過去5年間の運転歴を証明する「運転経歴証明書」を申請できます。2012年4月1日以降に交付されたものは、公的な本人確認書類として使えるため、銀行や役所窓口でも身分証として活用できるでしょう。

ただし、警視庁によると「自主返納後５年以上又は運転免許失効後５年以上が経過している方」「交通違反等により免許取消しとなった方」等は運転経歴証明書の交付を受けることができないとあるため、あらかじめ確認しておきましょう。

2025年3月24日から、マイナンバーカードと一体の「マイナ経歴証明書」も選べるようになりました。各都道府県警で案内されている手数料は、運転経歴証明書のみが1150円、マイナ経歴証明書のみが900円、2枚持ちは1250円です。対象や受付時間は公式ページで最新情報を確認するとよいでしょう。



運転経歴証明書で受けられる割引と対象サービスは？

優待内容は地域と加盟企業によって異なります。東京都の例では、帝国ホテルの直営レストランや渋谷エクセルホテル東急の飲食が10％引き、日本通運の引越が通常料金10％引き、三越伊勢丹(日本橋本店)の有料催事が無料、高島屋は自宅への配送無料などが掲載されています。利用条件や対象外もあるため、事前確認が必要です。

自治体の支援も幅があります。例えば、茨城県かすみがうら市は、乗合タクシー回数券2万1000円分を1回限りで進呈しています。また、福井県福井市ではICカード乗車券ICOCAの2000円分（デポジット500円含む）など複数の選択肢を用意しています。住んでいる自治体の最新要件を確認するとよいでしょう。



割引は地域と加盟店で差がある。東京都は飲食10％・引越10％が目安

運転免許返納によって受けられる割引の内容や金額は、お住まいの自治体や利用する店舗・サービスによって異なります。

一例として、東京都ではレストランの飲食代金や引っ越し料金の10％割引などが提供されています。また、自治体によっては独自の支援制度があり、2000円相当の交通系ICカードや、2万円を超えるタクシー利用券などが交付されるケースも見られます。

このように、サポートの内容には幅があるため、詳細については各自治体や警察の公式ウェブサイトで確認する必要があります。なお、運転経歴証明書は、これらの特典利用のほか、公的な本人確認書類としても利用可能です。



