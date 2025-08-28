粗品、ABEMA新トーク番組のネット反響”ほぼ松本人志”に「複雑でした（笑）」
ABEMAオリジナル番組『ドーピングトーキング』（8月30日午後10時からスタート 全8回）の記者会見が28日、都内で行われた。MCを務める霜降り明星・粗品も出席し、同番組への反響について本音をぶちまけた。
【集合ショット】個性的な衣装で登場した粗品＆友田オレら出演者たち
「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティー番組。
番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意したすべて初卸しのトーク。番組MCには、ABEMAのレギュラー番組にて初MCとなる粗品が務め、芸人たちの刺激的な体験談に耳を傾ける。
ドーピングトーキング』に参加する芸人第1弾として、このほど25人も発表。RG（レイザーラモン）、アントニー（マテンロウ）、稲田美紀（紅しょうが）、エース（バッテリィズ）、大東翔生（ダブルヒガシ）、奥田修二（ガクテンソク）、お見送り芸人しんいち、ガク（真空ジェシカ）、熊元プロレス（紅しょうが）、ケンドーコバヤシ、阪本（マユリカ）、谷拓哉、チャンス大城、徳井健太（平成ノブシコブシ）、友田オレ、中谷（マユリカ）、中山功太、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、新山（さや香）、ヒコロヒー、堀内健（ネプチューン）、松村祥維（ひつじねいり）、薄幸（納言）、森下直人（ななまがり）、吉村崇（平成ノブシコブシ）といった顔ぶれとなった。
粗品は、今回の企画について「すごくワクワクしました。内容的にも地上波ではちょっと無理やろうな、ABEMAさんでやるような企画やろうなって」とコメント。豪華メンバーでの収録について「これがすごく楽しくて。めっちゃおもろかったし、緊張感もあって」としながらも「（今回の情報解禁がされた時の反響として）『メンバー豪華すぎて、ほぼ松本人志』みたいなのがあって、けっこう複雑でした」とニヤリとしていた。
会見にはそのほか、谷拓哉、友田オレ、森下直人（ななまがり）、中山功太、アントニー（マテンロウ）が出席した。
