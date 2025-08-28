「たまごっち」累計1億個突破 来年の30周年を目前に達成
東京ビッグサイトで開催中の国内最大規模の玩具の展示会『東京おもちゃショー2025』内で28日、「バンダイ・BANDAI SPIRITSブース オープニングセレモニー」が行われ、「たまごっち」が世界累計出荷数で1億個を突破したことが発表された。
【集合ショット】仮面ライダーゼッツと写真を撮るロバート秋山＆DJKOOら
「たまごっち」は1996年に「デジタル携帯ペット」というコンセプトで発売され、当時の女子高生を中心にブームを巻き起こした。現在、1996年の初代発売当時・2004年のツーしん期・2009 年のアニメ期に続く第四次ブームが到来。7月には新シリーズ『Tamagotchi たまごっち Paradise パラダイス』を発売し、初週計画比150％と好調な立ち上がりを見せている。
バンダイ常務取締役・チーフたまごっちオフィサーの辻太郎氏は「おもちゃを超えて、デジタルペットを超えて、世界中の人に愛され、日常に寄り添う存在になっている」とコメントした。
オープニングセレモニーにはお笑いトリオ・ロバートの秋山竜次、TRFのDJ KOOも登場した。
