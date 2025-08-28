日本百名湯で行ってみたい「群馬県の温泉」ランキング！ 2位「伊香保温泉」、1位は？
「日本百名湯」は、旅行作家・野口冬人氏が選定した、日本各地の名湯100カ所をまとめた名湯ガイド。中でも、草津、伊香保、四万など、名湯ぞろいの群馬県は、まさに温泉県です。
All About ニュース編集部では、2025年8月20日の期間、全国10〜70代の男女205人を対象に、「日本百名湯」に関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「群馬県の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
2位：伊香保温泉（群馬県）／46票群馬県渋川市にある伊香保温泉は、石段街で有名な歴史ある温泉地で、「黄金の湯」と「白銀の湯」という2種類の泉質を楽しめます。風情ある街並みや、周辺の自然との調和も魅力の1つです。
回答者からは「レトロな宿が魅力的だから」（40代男性／東京都）、「あの階段を下から見上げて、上から見下ろしたい」（50代男性／埼玉県）、「ヒルナンデス！で放送されていて、グルメも楽しめそうだし、地元にはない風情があるから魅力を感じました」（30代女性／北海道）、「伊香保もテレビで見るだけなので行ってみたい憧れがあります」（40代女性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：草津温泉（群馬県）／141票日本三名泉の1つとして名高い草津温泉は、強酸性の湯と豊富な湧出量で知られる全国屈指の名湯です。湯畑を中心に広がる賑やかな温泉街では、伝統的な「湯もみ」も楽しめ、まさに温泉文化を体感できるスポットです。
回答者からは「草津温泉、行ったことがあり、賑やかな雰囲気が良かったです。温泉も良かったです」（50代女性／新潟県）、「天下の名湯、日本三名湯の肩書きがある、一度は入りたい天下の名湯だからです」（60代男性／愛知県）、「湯もみをやってみたいから」（40代女性／千葉県）、「以前家族で行ったことがあり、ホテルやお店含め雰囲気がとてもよく、個人的に好きな温泉であるため」（30代女性／埼玉県）、「きれいなエメラルドグリーンが印象に残っているから」（20代女性／千葉県）といった声が集まりました。
