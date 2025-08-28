フェアリーケーキフェアのハロウィン限定！ネコクッキー缶＆ピスタチオスイーツ

秋が深まるこの季節、ハロウィン気分を楽しませてくれるのが「フェアリーケーキフェア」の新作スイーツ。2025年9月1日から、毎年人気のネコクッキー缶がハロウィン仕様で新登場し、さらに贅沢な「ピスタチオ生バターサンド」も期間限定で復活します。見た目も可愛く、味わいも本格的なスイーツは、大切な人へのギフトや自分へのご褒美にぴったりです♪

ハロウィン限定「ネコクッキー缶」

“神様のいたずら”ネコたちが主役の「Trick Miracle Cat Cookie Tin」が、2025年9月1日（月）より発売。価格は2,800円（税込）、フェイスシール付きは3,000円（税込）。

ハロウィンカラーのオレンジ缶には、クッキー6種・15枚がぎっしり詰まり、個包装で配り菓子にも最適です。

さらに缶はミニバケツとして使える遊び心のある仕様。前田ひさえさん描き下ろしのイラストも魅力で、売上の一部は動物保護活動へ寄付されます。

秋限定「ピスタチオ生バターサンド」

毎年好評の「フェアリークリームウィッチ ピスタチオ生バターサンド」も9月1日から11月中旬まで登場。価格は5個入2,400円（税込）、単品480円（税込）。

イタリア産ピスタチオペーストを使用した贅沢な生バタークリームをビスケットでサンドし、表面にはミルクチョコとピスタチオをトッピング。

ナッツの香ばしさと濃厚なバターが調和し、秋ならではの味わいを堪能できます。

季節限定スイーツでハロウィンをもっと楽しく♡

フェアリーケーキフェアが届ける秋の限定スイーツは、食べる楽しさだけでなく見ているだけでも心躍るデザイン性が魅力です。

ハロウィン仕様の「ネコクッキー缶」はお配り菓子やギフトに最適で、ピスタチオ生バターサンドは贅沢なひとときを演出。

どちらも期間限定の特別な味わいなので、気になる方はお早めにチェックしてみてください。秋のイベントやティータイムを華やかに彩ってくれますよ♪