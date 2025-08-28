ディズニーヴィランズが“ハロウィン焼菓子ギフト”に！ トートバッグ付きセットなど「銀座コージーコーナー」で発売
「銀座コージーコーナー」は、9月1日（月）から、“ディズニーヴィランズ”デザインのハロウィン焼き菓子ギフトを、全国の店舗およびオンラインショップで発売する。
【写真】ダークな雰囲気のトートバッグ付きセットも！ ハロウィン焼き菓子詳細
■アフターユースも可能
今回登場するのは、圧倒的な存在感を放つ“ディズニーヴィランズ”をデザインに取り入れた、ハロウィン限定の焼菓子ギフト。
「ヴィランズトートバッグ」には、『リトル・マーメイド』のアースラ、『ヘラクレス』のハデス、『眠れる森の美女』のマレフィセント、『ライオン・キング』のスカーをプリントしたクッキーと、かぼちゃクッキーやマドレーヌを詰め合わせ。ダークな世界観を描いたバッグにはオリジナルチャームが付き、ランチバッグとしてアフターユースも可能だ。
また、魔術書をイメージした「ヴィランズブックBOX」は、クラシカルなブック型パッケージにアースラ、ハデス、スカーのクッキーとマドレーヌをアソート。インテリアとして飾りたくなるデザインが特徴となっている。
さらに、仮装姿の“ミッキー＆フレンズ”が描かれた「ハロウィンパーティーボックス」も登場。お花型のフルーリマドレーヌや、ミッキー＆ミニーのプリントクッキーがバラエティ豊かにセットされ、パーティーなどの際にみんなでシェアして楽しめる。
