「ヴィランズブックBOX」8個入（税込 1728円）

　「銀座コージーコーナー」は、9月1日（月）から、“ディズニーヴィランズ”デザインのハロウィン焼き菓子ギフトを、全国の店舗およびオンラインショップで発売する。

■アフターユースも可能

　今回登場するのは、圧倒的な存在感を放つ“ディズニーヴィランズ”をデザインに取り入れた、ハロウィン限定の焼菓子ギフト。

　「ヴィランズトートバッグ」には、『リトル・マーメイド』のアースラ、『ヘラクレス』のハデス、『眠れる森の美女』のマレフィセント、『ライオン・キング』のスカーをプリントしたクッキーと、かぼちゃクッキーやマドレーヌを詰め合わせ。ダークな世界観を描いたバッグにはオリジナルチャームが付き、ランチバッグとしてアフターユースも可能だ。

　また、魔術書をイメージした「ヴィランズブックBOX」は、クラシカルなブック型パッケージにアースラ、ハデス、スカーのクッキーとマドレーヌをアソート。インテリアとして飾りたくなるデザインが特徴となっている。

　さらに、仮装姿の“ミッキー＆フレンズ”が描かれた「ハロウィンパーティーボックス」も登場。お花型のフルーリマドレーヌや、ミッキー＆ミニーのプリントクッキーがバラエティ豊かにセットされ、パーティーなどの際にみんなでシェアして楽しめる。